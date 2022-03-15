لماذا عليك التحديث إلى الإصدار 15.4 من نظام IOS على أجهزة "آبل"؟

يستخدم جهاز ”iPhone أو iPad“ تحديثات متكررة لنظام التشغيل iOS أو iPadOS، واقترن صدور التحديث الأخير رقم 15.4 بالعديد من المميزات المشجعة على ترقية نظام الشتغيل به.

ويعد هذا التحديث الأكثر أهمية لنظام iOS 15 حتى الآن، ويأتي مع عدد من إصلاحات الأخطاء والميزات الجديدة والتحسينات المرحب بها، حيث إن هناك رموزًا تعبيرية جديدة، وصوت Siri جديدًا، وخيارات إضافية لترجمة صفحات الويب، وغير ذلك الكثير، وهي الميزات الثلاث الكبرى لهذا التحديث.

تحكم عالمي

وهي ميزة لنظام iPadOS ولا علاقة لها بأجهزة iPhone، لكنها رائعة جدًا، ولا تزال تتصدر قائمة التغييرات، لقد كنا ننتظر Universal Control منذ أن عرضتها آبل في مؤتمر الصيف الماضي.

وهي خاصية يتميز بها الأشخاص الذين لديهم أجهزة Mac (مع تحديث macOS 12.3 أو أحدث)، حيث يمكنك ببساطة إحضار iPad داخل نطاق Bluetooth في جهاز ac ، وتحريك مؤشر الماوس متجاوزًا حافة الشاشة، و ”دفعه“ إلى جهاز iPad. عندئذٍ، سيتحكم ماوس Mac أو لوحة التتبع ولوحة المفاتيح بجهاز iPad.

معرف الوجه مع ارتداء القناع

يقدم iOS 15.4 ميزة Face ID جديدة مع ارتداء قناع الوجه، حيث يتطلب هذا بشكل أساس فحصًا للوجه يستخدم المزيد من نقاط البيانات في النصف العلوي من وجهك مع تجاهل الجزء السفلي، رغم كونها خاصية أقل موثوقية من Face ID العادي.

تحسينات كلمة مرور iCloud Keychain

في تحديث iOS 15.4، عالجت ”آبل“ اثنتين من أسوأ نقاط إدارة كلمة المرور على جهاز iPhone الخاصة.

أولًا، لن يحفظ تطبيق التصفح Safari كلمات المرور بعد الآن إذا لم تكتب اسم مستخدم. علاوة على ذلك، لا يكفي فقط تسجيل الدخول بكلمة المرور واسم المستخدم لبعض المواقع.

لأنه باستخدام iOS 15.4 ، يمكن إضافة ملاحظات إلى كلمات المرور المحفوظة من خلال ”الإعدادات“، والنقر فوق ”كلمات المرور“، واختيار أحد عمليات تسجيل الدخول المحفوظة، ثم النقر فوق ”إضافة ملاحظات“ لتخزين جزء آمن من النص باستخدام إدخال iCloud Keychain الخاص بالمستخدم.

وعندما يحتاج الشخص الوصول إلى هذه المعلومات الإضافية، ما عليك سوى التوجه إلى علامة تبويب كلمات المرور نفسها، والمصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID، والعثور على الإدخال في القائمة، وبالطبع، تتم أيضًا مزامنة كلمات المرور مع جهاز Mac الخاصة بنفس الشخص، بحيث يمكن الوصول إلى ملاحظاته على هذا الجهاز أيضًا.