الكشف عن مواصفات هاتفي "Neo 6" و"Z6" من شركة "iQoo"

كشفت تسريبات نشرتها مواقع تقنية، عن مواصفات وإعدادات هاتفي ”Neo 6″ و“Z6“ اللذين تستعد شركة ”iQoo“ الصينية لإطلاقهما في الأيام القليلة المقبلة، واللذين يندرجان تحت الفئة المتوسطة.

وذكرت التقارير أن هاتف ”Neo 6″سيحتوي على شاشة من نوع ”E4 AMOLED“ وتأتي بمقاس 6.6 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وتأتي الشاشة المنحنية بدقة ”FHD +“ (1080 x2400 بكسل) بفتحة ثقب محاذاة مركزيا للكاميرا الأمامية.

ووفقا للتسريبات، يتم تشغيل الهاتف بأقوى معالج حتى الآن في عالم الهواتف الذكية، وهو ”Snapdragon 8 Gen 1″، المطور من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع نوع من نظام تبديد الحرارة، مع 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و256 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية.

وأشارت التقارير إلى أن الهاتف الجديد سيعمل على نظام تشغيل ”Android 11“ أو نظام تشغيل ”FunTouch OS 12″، اعتمادًا على السوق.

ويضم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السريع بقوة 80 وات.

iQoo Z6

أما هاتف ”iQoo Z6″، فسيحتوي على شاشة مقاس 6.58 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتغطية التدرج اللوني الواسع ”DCI-P3“.

وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ”Qualcomm Snapdragon 695“ ثماني النواة بمعمارية 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي من نوع ”LPDDR4X“.

ووفقا للتقارير، سيتم إطلاق إصدارين من الهاتف الذكي، الأول يأتي بـ6 غيغابايت رام + 128 غيغابايت مساحة تخزينية، والآخر سيأتي بـ8 رام + 128.

ويفتقر الهاتف إلى دعم بطاقة ”microSD“، ما يعني أن المستخدمين مقيدون بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت فقط.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4200 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 18 وات.

وتشمل خيارات الاتصال للهاتف، الذي يأتي بشريحتي اتصال، دعم شبكات الجيل الخامس (5G)، و“واي فاي“ مزدوج النطاق، و“بلوتوث v5.1″، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومقبس صوت 3.5 ملم، ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

وتذكر الشركة، المملوكة لشركة ”فيفو“ الصينية أيضاً، أن هاتفها الجديد ”iQoo Z6“ يتميز بنظام تبريد سائل من خمس طبقات يُزعم أنه يقلل درجة حرارة سطح الهاتف بحوالي 3 درجات، ودرجة حرارة وحدة المعالجة المركزية بحوالي 10 درجات أثناء تشغيل ألعاب ثقيلة التحميل.

وعن التصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف ”iQOO Z6“ بإعداد كاميرا ثلاثية. وتشتمل وحدة الكاميرا على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.79، وكاميرا عريضة بدقة 8 ميغابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل. ويضم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابكسل.

وأعلنت الشركة عبر حسابها على موقع ”تويتر“ أنها تعتزم إطلاق الهاتف الجديد رسمياً يوم غد الأربعاء، في الهند.

ويقال إن سعر الهاتف سيكون أقل من 18 ألف روبية هندية (حوالي 252 دولاراً).