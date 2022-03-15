"أوبو" تستعد لإطلاق هاتف "K10" في الفئة الاقتصادية‎‎

تستعد شركة ”أوبو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، لإطلاق أحدث هواتفها في الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية من السلسلة ”K“، في وقت لاحق من الأسبوع المقبل. ومن المقرر إطلاق هاتف ”Oppo K10 في الهند بشكل أولي، بقائمة ترقيات أعلى من الإصدارات السابقة من نفس السلسلة ”Oppo K9“.

وكانت ”أوبو“ قد أطلقت هاتفي ”K9″ و“K9 Pro“ في الصين، وتضمن الأول شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز مع معالج ”Qualcomm Snapdragon 768G“ ، بينما ظهر الهاتف الآخر بشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز ومعالج ”MediaTek Dimensity 1200“. والهاتفان كان يدعمان شبكات الجيل الخامس (5G).

ووفقاً لتسريبات تداولتها مواقع تقنية موثوقة، سيأتي هاتف ”Oppo K10“ بإصدارين كعادة الشركة مع معالجي ”Dimensity 8000“ و“Dimensity 8100″، وكلاهما مبنيان على معمارية ”TSMC’s 5nm“ التي تتضمن دعمًا لشاشة معدل تحديثها يصل إلى 168 هرتز. ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 و8 غيغابايت متصلة بذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 غيغابايت.

وتدعم هذه المعالحات أيضاً ما يصل إلى 200 ميغابكسل من الكاميرات مع تسجيل فيديو بدقة ”4K“ مع دعم خاصية ”HDR10 +“. ومن المقرر أن يعمل الهاتف مع نظام تشغيل ”Android 12“ من العلبة.

وأشارت التقارير إلى أن الهاتف المقرر إصداره سيحتوي على شاشة مميزة من نوع ”OLED“ بمقاس 6.7 بوصة بدقة ”FHD +“ )2400 × 1080)، مع ثقب يضم الكاميرا الأمامية في الجزء العلوي من الشاشة ومستشعر لبصمة الإصبع.

ووفقاً للتقارير، سيضم الهاتف نظام ثلاثي للكاميرا الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 13 ميغابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعر ”LED“. ويضم الهاتف كاميرا سيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميغابكسل.

وقالت التقارير إن هاتف ”Oppo K10“ سيحتوي على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات، حيث سيتم شحن الهاتف بالكامل في حوالي نصف ساعة.

ووفقاً للتسريبات، سيتم تحديد سعر هاتف ”Oppo K10“ في الهند أقل من 20ألف روبية هندية (حوالي 261 دولاراً). وحددت الشركة عبر موقعها الإلكتروني موعد حدث إطلاق الهاتف الجديد يوم 23 مارس الجاري، على أن يتم طرحه للبيع للجمهور يوم 29 من الشهر نفسه.