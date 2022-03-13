ما الذي يجعل M1 iPad Pro متفوقا على iPad Air 5 الجديد؟

رأت شركة ”أبل“ أنه من المناسب الإعلان عن iPhone SE الجديد و iPad Air 5 في حدث الربيع الذي عقدته أخيرًا بوجود العديد من المفاجآت.

وتردد أن جهاز iPad Air 5 الجديد مدعوم بشريحة A15 Bionic ، لكن شركة ”أبل“ قررت دمج شريحة M1 به.

وكانت تلك الخطوة مفاجأة كبيرة لسوق أجهزة الاتصال المحمولة، وجعلت الجهاز أكثر جاذبية للجمهور.

وإضافة إلى ذلك، يتميز جزء شريحة M1 الموجودة بداخل iPad Air 5 بقدرات أداء محسّنة مقارنة بشريحة A15 Bionic.

وفيما يأتي أسباب تجعل M1 iPad Pro اختيارًا أفضل مقارنة بجهاز iPad Air 5، وهي بعض الأسباب الرئيسة التي تجعل الجهاز أفضل من جهاز M1 iPad Air 5 الجديد، إذ إن هناك مجموعة واسعة من الاختلافات بين النموذجين.

شاشة ProMotion

في حين أن الشاشة على iPad Air 5 تمتاز بأنها قياسية جدّا، فإن طراز M1 iPad Pro يتميز بشاشة ProMotion وهي تقنية تتيح عرض معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وهذا يعني ظهور المحتوى على الشاشة بشكل أكثر مرونة وستظهر الألعاب بشكل أفضل، بينما يتميز iPad Air 5 بشاشة عرض قياسية تبلغ 60 هرتز، علاوة على ذلك، يتميز جهاز iPad Pro بسطوع يبلغ 600 شمعة في المتر المربع، بينما يأتي جهاز iPad Air 5 بسطوع 500 شمعة في المتر المربع.

مكبرات صوت ستيريو

يحتوي جهاز M1 iPad Pro على أربعة مكبرات صوت بدلًا من اثنين في iPad Air 5؛ ما يمنح تجربة صوتية غامرة عند عرض محتوى الوسائط.

الكاميرات وأجهزة الاستشعار

يتميز iPad Pro بكاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 10 ميجابكسل بينما يتميز iPad Air 5 فقط بمستشعر كاميرا عريض بدقة 12 ميجابكسل، إضافة إلى ذلك، يتميز M1 iPad Pro أيضًا بماسح ضوئي LiDAR لتحسين ميزات الواقع المعزز/ وهي ميزة رئيسة للجهاز.

سعة تخزين

يتميز M1 iPad Pro بسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت بينما يأتي iPad Air 5 الجديد بسعة 256 جيجابايت فقط.

وبجانب ذلك، فإن الحد الأقصى لذاكرة الوصول العشوائي التي يمكن الحصول عليها على iPad Air 5 هو 8 جيجا بايت بينما يتميز iPad Pro بسعة 8 جيجا بايت إضافة إلى 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.