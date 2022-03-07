تسريبات تكشف مواصفات "Galaxy A53" من سامسونغ

كشفت تسريبات تقنية مواصفات وإعدادات هاتف ”Galaxy A53 5G“ من شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية، المقرر إطلاقه في الأيام القليلة المقبلة ضمن أجهزة الشركة للفئة المتوسطة وفوق المتوسطة.

وأوضحت التسريبات، التي نشرتها مواقع تقنية موثوقة عبر موقع ”تويتر“، أنه من المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بدون مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم،.

يأتي ذلك على عكس طرازات سلسلة هواتف ”Galaxy A“ المتعارف عليها من قبل الشركة، والتي تتميز بمقبس مخصص لإخراج الصوت.

المواصفات والإعدادات

ومن حيث المواصفات، كشفت التقارير أن هاتف ”Galaxy A53″ يعمل بنظام تشغيل“ Android 12 “ مع واجهة ”سامسونع“ المعروفة ”One UI 4.1“.

ويتميز الجهاز كعادة هواتف ”سامسونغ“ بشاشة من نوع “ Super AMOLED“ مقاس 6.5 بوصة عالية الدقة (1080 × 2400 بكسل) بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وأشارت التقارير إلى أن ”سامسونغ تعتزم إطلاق إصدارين من الهاتف؛ الأول يعمل بمعالج ثماني النواة من شرائح ”سناب دراغون“ القوية من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية“.

وتعمل النسخة الأخرى بشرائح ”سامسونغ“ المعروفة من نوع ”Exynos“ ثمانية النواة أيضاً (من المتوقع أن تكون ”Exynos 1280“)“، وفق المصدر ذاته.

كما تظهر القائمة المسربة أن معالج الهاتف يعمل جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) لا تقل عن 8 غيغابايت، مع وحدة تخزين داخلية بسعة لا تقل عن 128 غيغابايت، إلى جانب دعم بطاقة microSD (تصل إلى 1 تيرابايت).

ويضم الهاتف، التي تشير التسريبات إلى أوجه التشابه بينه على مستوى التصميم مع هاتف ”Galaxy A52“ الذي أطلقته ”سامسونغ“ العام الماضي، مكبرات صوت استريو تدعم خاصية ”Dolby Atmos“.

ولا يوفر الهاتف إخراجًا صوتيًا سلكيًا إلا من خلال منفذ ”USB Type-C“ المدمج، كما يتمتع ببنية مقاومة للغبار والماء معتمدة بشهادة ”IP67“.

وكانت شركة ”سامسونغ“ قد تخلت في الماضي عن مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم من مجموعة هواتفها الرائدة على غرار شركة ”أبل“ الأمريكية.

ومع ذلك، يبدو أن الشركة الآن تتخذ نفس الخطوة لسلسلة ”Galaxy A“ ذات الأسعار المعقولة نسبيًا.

ووفقاً للتقارير، يأتي هاتف ”Galaxy A53″ بخيارات اتصال مثل دعم شبكات الجيل الخامس (5G) و“ Wi-Fi 802.11ac“ و“Bluetooth v5.1″ و“NFC“.

وتضمن الجهاز الجديد مستشعرات عديدة، مثل مقياس التسارع والإضاءة المحيطة والجيروسكوب.

ويحتوي كذلك على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويزن 189 غرامًا.

الكاميرا

تظهر الصور المسربة أن هاتف ”Galaxy A53“ يحتوي على إعداد رباعي للكاميرا الخلفية يتضمن مستشعرًا أساسيًا بدقة 64 ميغابكسل، مع فتحة عدسة f / 1.8، ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.2، إلى جانب مستشعرين بدقة 5 ميغابكسل يحملان عدسات f / 2.4.

ويحتوي الهاتف على مستشعر كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.0.