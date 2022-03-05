"سامسونغ" تكشف عن هاتفي "Galaxy M23" و"M33" للفئة المتوسطة‎‎

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية لصناعة الأجهزة الإلكترونية، النقاب رسمياً عن أحدث هواتفها الذكية للفئة المتوسطة؛ ”Galaxy M33 5G“ و“Galaxy M23 5G“، والتي تتميز بسعة ضخمة للبطارية مع إعدادات مقبولة.

Samsung Galaxy M33

وعن جهاز ”Samsung Galaxy M33″، أعلنت الشركة أنه سيعمل على نظام تشغيل ”Android 12“ من العلبة، مع واجهة ”سامسونغ“ الشهيرة، ”OneUI 4.1“.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع ”LCD- TFT“ بتقنية ”Full HD“ (1،080 × 2،408 بكسل) بمقاس 6.6 بوصة.

وفي إطار التشويق من قبل الشركة، لم تكشف ”سامسونغ“ بعد عن نوع المعالج الذي سيتضمنه الهاتف الجديد، لكنها اكتفت بالقول إنه سيكون معالجا ثماني النواة يعمل مع ما يصل إلى 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة تخزين 128 غيغابايت فقط.

ويتميز الهاتف ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير، والتي قالت الشركة عنها إنه يمكنها الاستمرار في العمل بسهولة لأكثر من يوم من الاستخدام الكثيف. ويحصل الهاتف على أمان ”Samsung Knox“ ومستشعر بصمة مثبت على الجانب.

ويتضمن الهاتف مستشعرات مقياس التسارع والجيروسكوب والضوء المحيط والقرب، وسيكون متاحًا بخيارات الألوان الأزرق والبني والأخضر، ويقدر وزنه بحوالي 215 غراماً.

ويأتي الهاتف بإصدارين؛ الأول 6 غيغابايت رام + 128 غيغابايت مساحة تخزين، والآخر بـ8 رام + 128 غيغابايت. ويمكن توسيع مساحة التخزين المدمجة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة ”microSD“.

وعن التصوير الفوتوغرافي، يأتي الهاتف بوحدة مربعة الشكل في الجانب الأيسر العلوي في الخلف مع حواف مستديرة. وتتميز هذه الوحدة بأربعة مستشعرات للكاميرا ؛ وحدة أساسية بدقة 50 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 ، وكاميرا عمق بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4، وأخيراً كاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.2.

”Samsung Galaxy M23“

يأتي هاتف ”Samsung Galaxy M23“ بنفس شاشة شقيقه الأكبر، مع معالج ثماني النواة أيضاً، وفقاً لتسريبات موثوقة يعتقد أنه ”Snapdragon 750G“ من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 غيغابايت وسعة تخزين 128 غيغابايت.

وعن التصوير الفوتوغرافي، يضم هاتف ”Galaxy M23“ إعداداً ثلاثياً للكاميرا الخلفية، يتم تمييزه بواسطة مستشعر أساسي بدقة 50 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسل وفتحة عدسة f / 2.2، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل مقترن بفتحة عدسة f / 2.4. بالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يحصل الهاتف على مستشعر 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2.

ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويحصل على أمان ”Samsung Knox“ ومستشعر بصمة مثبت على الجانب.

ويتضمن مستشعرات مقياس التسارع والجيروسكوب والضوء والقرب. وسيكون متاحًا بخيارات ألوان الأخضر الغامق والأزرق الفاتح ويزن حوالي 198 غراماً.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن الأسعار بعد، فمن المتوقع أن يأتي هاتف ”Galaxy M33 5G“ ضمن الفئة المتوسطة، علي أن يكون هاتف ”Galaxy M23 5G“ خيارًا أكثر ملاءمة للميزانية ويأتي ضمن الفئة الاقتصادية.