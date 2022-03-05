سامسونغ تطلق Galaxy A13 و Galaxy A23 ضمن هواتفها الاقتصادية

أطلقت شركة سامسونج مؤخرا وبكل هدوء ودون إعلان مسبق، اثنين من هواتفها الاقتصادية الجديدة من سلسلة Galaxy A، هما: Galaxy A13 و Galaxy A23، وتم الكشف عنهما من خلال بيان صحفي فقط.

وانضم الهاتفان الذكيان الجديدان إلى هواتف الشركة الذكية من سلسلة Galaxy A ذات الميزانية المقبولة لذوي الدخول، وهما خلفا للهواتف الذكية Galaxy A12 و Galaxy A22 الذين تم إطلاقهما، العام الماضي، وفقًا لموقع BGR.in.

وعن سعر وأماكن توافر الهاتفين الذكيين الجديدين، لم تكشف سامسونغ عن الأسواق التي ستتوافر فيها هذه الأجهزة حتى الآن، كما لا يوجد معلومة مؤكدة عن السعر أيضًا.

مواصفات Samsung Galaxy A13

يحتوي الهاتف الذكي Samsung Galaxy A13 على شاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة 1080 × 2408 بكسل ومعدل تحديث للشاشة يبلغ 60 هرتز.

كما أنه محمي بواسطة حماية Corning Gorilla Glass 5، ويعمل بالهاتف الذكي مجموعة شرائح Exynos 850 ثماني النواة مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت و 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من مساحة التخزين.

ويجري تشغيله على نظام Android 12 المستند إلى OneUI 4.1.

ويحتوي Galaxy A13 على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، أما عن الكاميرا الخلفية، فيحتوي على إعداد رباعي للكاميرا يتكون من مستشعر أساس بقدرة 50 ميجابكسل، ومستشعر بزاوية عريضة 5 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات.

وللاتصال، فإنه يحتوي على خاصية 4G، ومقبس 3.4 ملم ومنفذ USB من النوع C، ويتوافر Galaxy A13، بألوان: الأزرق، والخوخي، والأبيض، والأسود.

مواصفات Samsung Galaxy A23

من ناحية أخرى، يأتي هاتف Galaxy A23 بشاشة TFT مقاس 6.6 بوصة بدقة 1080 × 2408 مع حماية Corning Gorilla Glass 5

ويصدر بمعالج ثماني النواة بسعة 4 غيغابايت، و 6 غيغابايت، و 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 غيغابايت، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين القابلة للتوسيع.

ويجري تشغيله على نظام Android 12 المستند إلى OneUI 4.1.

وتأتي كاميرا Galaxy A23 بإعداد رباعي للكاميرا الخلفية حيث تحتوي على قدرة سعة 50 ميجابكسل، ومستشعر 5 ميجابكسل بزاوية عريضة، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل.

والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، كما أن الهاتف مدعوم ببطارية 5000 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات.

ويتوافر Samsung Galaxy A23، بألوان: الأزرق، والخوخ، والأسود، والأبيض.