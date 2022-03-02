الكشف عن مواصفات هاتف "Moto G22" من موتورولا

كشفت تسريبات نشرتها مواقع تقنية عن مواصفات، وإعدادات هاتف ”Moto G22“ من شركة ”موتورولا“ الأمريكية للاتصالات، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، والهاتف ينتمي إلى سلسلة ”G-series“ قليلة التكلفة من الفئة المتوسطة.

ووفقًا للتسريبات، يهدف هاتف ”Moto G22“ بشكل أساس إلى إرضاء العملاء المهتمين بالأسعار الذين لا يعتمدون على اتصال الجيل الخامس (5G)، ويقدم الجهاز إعدادات بسيطة إلى حد ما، لكنها مميزة بالنسبة لسعر الهاتف، والفئة التي يندرج تحتها.

وكشفت التسريبات الأخيرة للهاتف والتي نشرها موقع ”WinFuture“ الألماني التقني أن الهاتف سيأتي بشاشة من نوع ”OLED“ بمقاس 6.53 بوصة (1600 × 720 بكسل) مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويأتي الهاتف بمعالج مقبول في هذه الفئة السعرية هو معالج ”MediaTek Helio G37“ ثماني النواة، ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 12“.

ومن المتوقع أن يحتوي الإصدار الأوروبي من هاتف ”Moto G22“ على 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، و64 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD (تصل إلى 1 تيرابايت).

وبالنسبة لخيارات الاتصال في الهاتف، فقد تشمل دعم شبكات الجيل الرابع (4G أو LTE) و“Bluetooth v5.2″. وتم تجهيز هاتف ”Moto G22“ بمستشعر بصمات الأصابع أيضًا.

وتأتي بطارية هاتف موتورولا الجديد بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع محول طاقة مرفق يعمل بقوة شحن تبلغ 10 وات، ولم تذكر التسريبات ما إذا كان الهاتف يدعم الشحن السريع.

وبالنسبة للبصريات، أشارت التسريبات إلى أن هاتف ”Moto G22“ القادم سيضم إعدادًا رباعيًا للكاميرا الخلفية جنبًا إلى جنب مع فلاش LED، وتأتي الكاميرا الأساسية بمستشعر أساس بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8، ومن المتوقع أيضًا أن تشتمل وحدة الكاميرا على مستشعر بزاوية عريضة 8 بدقة ميغابكسل، وجهازي استشعار عمق 2 ميغابكسل، ومستشعر ماكرو.

وكشفت التقارير كذلك أن الهاتف يتميز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.0. وتأتي على هيئة ثقب يقع في منتصف الجزء العلوي من الشاشة (Punch Hole Notch).

ولم تتصمن التسريبات سعرًا دقيقًا للهاتف، لكنها أكدت أن تكلفته ستكون دون 200 دولار، ومن المحتمل أن يكون الجهاز متاحًا باللون الأسود فقط في بداية طرحه.