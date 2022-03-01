شاومي تطلق هاتف "Redmi Note 11E Pro"

أطلقت شركة ”شاومي“ الصينية، اليوم الثلاثاء، أحدث هواتفها في سلسلة ”Redmi Note“، ويحمل اسم ”11E Pro“، ويندرج تحت الفئة الاقتصادية.

ويتميز الهاتف بشاشة عالية الدقة بالكامل من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.67 بوصة (1080 × 2400 بكسل) من شركة ”سامسونغ“.

وتبلغ نسبة العرض إلى الارتفاع في الشاشة 20: 9، ومعدل تحديث 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة، مع طبقة حماية من نوع ”Corning Gorilla Glass 5“.

الإعدادات والأداء

أما عن إعدادات وأداء الهاتف، فيأتي ”Redmi Note 11E Pro“ ثنائي الشريحة (Nano) بنظام تشغيل ”Android 11“ مع واجهة شاومي المعروفة، ”MIUI 13“.

ويعمل الهاتف مع معالج قوي من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية وهو ”Qualcomm Snapdragon 695“ ثماني النواة، إلى جانب ما يصل إلى 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR4x“.

وفيما يتعلق بوحدات التخزين، يأتي هاتف ”Redmi Note 11E Pro“ مزودًا بسعة تخزين تصل إلى 256 غيغابايت من نوع ”UFS 2.2“ تدعم التوسع من خلال بطاقة microSD (تصل إلى 1 تيرابايت).

وتشمل خيارات الاتصال دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبالتأكيد يدعم شبكات الجيل الرابع 4G أوLTE و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth v5.1 و GPS / A-GPS ومكبر الأشعة تحت الحمراء (IR)، إضافة إلى منفذ USB Type-C ومقبس لسماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

ويحتوي الهاتف على مكبرات صوت ستيريو معتمد من ”Hi-Res Audio“، ويتضمن مستشعرات مقياس التسارع والضوء المحيط والغيروسكوب، ومقياس المغناطيسية، ومستشعر القرب.

ويوجد أيضًا مستشعر بصمة جانبي، ويحتوي الجهاز على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

الكاميرا

وعن نظام التصوير الفوتوغرافي، يأتي الهاتف أيضًا مع إعداد الكاميرا الخلفية الثلاثية الذي يضم مستشعرًا أساسيًا بدقة 108 ميغابكسل، جنبًا إلى جنب مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، ولصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يأتي الهاتف مزودًا بمستشعر كاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4.

التسعير

حددت شركة ”شاومي“ سعر هاتف ”Redmi Note 11E Pro“ لدى إطلاقه في الصين للطلبات المسبقة، على أن يتم بيعه في الرابع من الشعر الجاري، بنحو 270 دولارًا للنسخة الأساسية (6 غيغابايت رام + 128 غيغابايت).

ويبلغ سعر نسخة (8 رام + 128 تخزين) نحو 300 دولار، وآخر نسخة هي (8 رام + 256 غيغابايت) بسعر 333 دولارًا.

ويأتي الهاتف بألوان: الأسود، والأزرق، والأبيض.