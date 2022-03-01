هل استبدلت أبل "النوتش" بفتحات غريبة في شاشة أيفون 14؟

كشفت تقارير تقنية نقلا عن مصادر مقربة من شركة ”أبل“ الأمريكية قولها، إن مالكة أيفون ستلجأ إلى إزالة النوتش من شاشة سلسلة هواتف ”أيفون 14“ المقبلة، في خطوة نالت استحسانا كبيرا من الجمهور المترقب، ولكن ستستبدلها بما قد يكون الأسوأ، بحسب وصف بعض المحللين.

ووصفت تلك النوتش، على مدى سنوات منذ بدء اعتمادها في سلاسل هواتف أيفون، من جانب النقاد والمستخدمين بأنها ”قبيحة“، وطالب العديد من المستخدمين الشركة بإزالة تلك النوتش وانتهاج نهج الشركات الأخرى مثل سامسونج وهواوي التي تخلت عن النوتش تماما.

وتشير التقارير الأحدث بأن شركة ”أبل“ ستستعيض عن النوتش في سلسلة ”أيفون 14“ المقبلة في شهر سبتمبر كما هو معهود من أبل كل عام، بفتحتين واحدة دائرة للكاميرا والأخرى على شكل كبسولة للمستشعرات.

وتخالف تلك الأنباء ما كان مسربا قبل وقت ليس بالبعيد، حيث أفادت مصادر أخرى بأن شركة ”أبل“ قررت التخلي عن النوتش في سلسلة أيفون الجديدة مقابل ثقب في منتصف الشاشة للكاميرا الرئيسية، فيما سيتم إخفاء المستشعرات أسفل الشاشة الأمامية.

وذكر موقع ”ذي فيرج“ التقني في تقرير له، يوم 6 يناير الماضي أن جهاز iPhone 14 Pro سيحتوي على كاميرا مثقوبة ويخفي مستشعر بصمة الوجه Face ID تحت الشاشة.

ودعم التقرير الشائعات السابقة من محلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo في أواخر العام الماضي، والذي ادعى أيضا أن 2022 iPhone 14 Pro و 14 Pro Max سيتحولان من النوتش إلى فتحة للكاميرا.

وكانت أبل قد أجرت أول تغيير رئيسي على النوتش منذ اعتمادها على جهاز Face ID من خلال تشكيلة iPhone 13 العام الماضي، والتي تميزت بحجم أصغر قليلا من التصميم الأصلي الذي استخدمته أبل منذ iPhone X في العام 2017.

وفي التسريبات الجديدة، نقل موقع ”ماكرومرز“ المتخصص في أخبار شركة أبل ومنتجاتها، عن تقرير تايواني نشرته صحيفة The Taiwan Economic Times، أن شركة فوكسكون أكبر مورد لشركة أبل، بدأت الإنتاج التجريبي لجهاز iPhone 14 Pro، مما يشير إلى أن أبل قد انتهت من تصميم هواتفها مع انتقالها إلى المراحل الأولى من تصنيع الأجهزة.

ويقول التقرير إن كل من ‌iPhone 14‌ و iPhone 14 Pro‌ سيأتيان ببعض التعديلات على التصميم الذي سيأتي ببعض الحنين إلى الماضي مع تصميم iPhone 4 و iPhone‌ 5.

ويشير تصميم مفترض لهاتف iPhone 14 Pro‌ Max كشف عنه مسرب البيانات الموثوق جون بروسر، إلى هيكل عام أكثر سمكا للهاتف، مع غياب كامل لنتوء الكاميرا واستبدالها بفتحات ثقب وشبكة مستشعرات.