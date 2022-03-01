"شاومي" تطلق هاتفي "Poco M4 Pro" و"X4 Pro 5G"

كشفت شركة ”شاومي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، النقاب رسميا عن هاتفين جديدين من سلسلة الـ“Poco“، وهما ”X4 Pro 5G“ و“M4 Pro“، خلال مشاركتها في ”الملتقى العالمي للهواتف النقالة“ (MWC)، بمدينة برشلونة الإسبانية.

Poco X4 Pro 5G

ويأتي هاتف “ X4 Pro 5G“ بشاشة كبيرة مقاس 6.67 بوصة بدقة ”FHD +“ مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وإضاءة خلفية قادرة على ضخ ما يصل إلى 700 شمعة.

كما يدعم الهاتف اتصال شبكات الجيل الخامس (5G).

وتأمل ”شاومي“ من خلال فرعها ”Poco“، في جذب عملاء جدد بوعدها بكاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.9 محاطة بكاميرا عريضة 8 ميغابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

وعن الكاميرا السيلفي، فتأتي على هيئة ثقب في الشاشة بدقة 16 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.4.

وعن الإعدادات والأداء، يعمل الهاتف مع معالج ”Snapdragon 695 5G“ المميز من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، والذي يقع جنبًا إلى جنب مع إصدارين؛ الأول بـ6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة تخزين 128 غيغابايت، والآخر بـ8 غيغابايت رام و256 غيغابايت من سعة التخزين.

ويوفر الهاتف دعم سعة تخزين إضافية تبلغ 1 تيرابايت، بالإضافة إلى دعمه لشحن سريع بقوة 67 وات يأتي في العلبة، مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

كما يضم الهاتف مستشعر بصمة في الزر الجانبي، ونظام صوت ستيريو عالي الدقةـ بالإضافة إلى مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم.

ويتوفر هاتف ”Poco X4 Pro 5G“ بدءًا من الـ2 من آذار/ مارس الجاري على مستوى العالم، ويأتي بثلاثة ألوان مميزة؛ “ Laser Black“ و“Laser Blue“ و“Poco Yellow“.

وتبلغ تكلفة الطراز 6 + 128 جيجابايت 299 يورو (نحو 250 جنيهًا إسترلينيًا / 335 دولارًا)، بينما يبلغ الخيار الأعلى 8 + 256 جيجابايت 349 يورو (نحو 290 جنيهًا إسترلينيًا / 390 دولارًا).

Poco M4 Pro

أما هاتف ”M4 Pro“، فهو النسخة الأرخص والأقل مقارنة بشقيقه الأكبر ”X4 Pro 5G“، ويحتوي على شاشة من نوع ”AMOLED“ بدقة ”FHD +“ بمقاس 6.43 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز.

ويحتوي هاتف ”M4 Pro“ على إعداد كاميرا ثلاثية مع كاميرا خلفية بدقة 64 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8، إلى جانب عدسات فائقة الدقة 8 ميغابكسل و2 ميغابكسل وعدسات ماكرو على التوالي.

ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مثل ”X4“ ولكن شحن أبطأ 33 وات.

ويعمل الهاتف مع معالج “ MediaTek Helio G96″، ويأتي مع خيار تخزين بسعة 6 أو 8 غيغابايت رام و128 أو 256 غيغابايت من سعة التخزين.

ويأتي هاتف ”Poco M4 Pro“ بثلاثة ألوان مبهجة؛ Power Black وCool Blue وPoco Yellow، ويبدأ سعره من 219 يورو (نحو 180 جنيهًا إسترلينيًا / 245 دولارًا) للإصدار الأول، و269 يورو (نحو 225 جنيهًا إسترلينيًا / 300 دولار) للطراز الأعلى.