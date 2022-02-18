بسعر منخفض وشحن سريع.. "وان بلس" تطلق هاتف "Nord CE 2 5G"

أطلقت شركة ”وان بلس“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، يوم الخميس، أحدث هواتفها التي تندرج تحت الفئة المتوسطة، ”OnePlus Nord CE 2 5G“، بسعر 299 جنيها إسترلينيا (349 يورو)، في الهند وأوروبا.

ويعمل الهاتف الجديد على نظام تشغيل ”Android 11″، مع واجهة ”وان بلس“ المعروفة، ”OxygenOS 11“.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع ”Fluid AMOLED“ بدقة ”FHD +“، وبمقاس 6.43 بوصة (1080 × 2400) مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

وتبلغ كثافة الشاشة 409 بكسل لكل بوصة، وتوفر دعم التدرج اللوني ”sRGB“ و“Display P3″، مع شهادة ”+HDR10“ وطبقة حماية علي الشاشة من نوع ”Corning Gorilla Glass 5“.

ويعمل الهاتف – الذي يأتي بشريحتي اتصال ”نانو“- مع معالج ثماني النواة ”MediaTek Dimensity 900 SoC“ ومع وحدة معالجة الرسومات ”ARM Mali-G68″، مقترنا بسعة تصل إلى 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR4X“.

ويأتي هاتف ”OnePlus Nord CE 2 5G“ بسعة تخزين تبلغ 128 غيغابايت من نوع ”UFS 2.2″، والتي يمكن توسيعها عبر فتحة بطاقة microSD مخصصة (تصل إلى 1 تيرابايت).

وتشمل خيارات الاتصال في الهاتف على دعم شبكات الجيل الخامس (5G) والرابع (4G – LTE) واتصال لاسلكيWi-Fi 6 و“Bluetooth 5.2″، بالإضافة إلي دعمه لخاصية الاتصال قريب المدي ”NFC“ و“GPS“ و“A-GPS“.

ويتميز هاتف ”OnePlus Nord CE 2 5G“ بـ“مقياس تسارع وغيروسكوب“ ومستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر القرب. ويتضمن أيضًا مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

ويأتي الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات من نوع ”SuperVOOC“ عبر ”USB Type-C“.

ويبلغ حجم الهاتف الذكي 160.6 × 73.2 × 7.8 ملم ويزن حوالي 173 غرامًا.

أما عن نظام الكاميرا، فيحتوي الهاتف علي نظام إعداد ثلاثي. ويتميز ”OnePlus Nord CE 2“ بكاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل مع حجم بكسل 0.7 ميكرومتر وفتحة عدسة f / 1.7، مع كاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميغابكسل مع مجال رؤية يبلغ 119 درجة وفتحة عدسة f / 2.2.

وتأتي كلتا الكاميرتين مع دعم تثبيت الصورة الإلكتروني (EIS).

ويضم الهاتف أيضاً كاميرا ”ماكرو“ بدقة 2 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.4. وفي المقدمة، توجد كاميرا سيلفي علي هيئة ثقب في الشاشة (hole-punch notch) وتأتي بمستشعر ”Sony IMX471“ بدقة 16 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.4 ودعم ”EIS“، وهو نفس المستشعر المستخدم في ”OnePlus 9RT“ الذي أطلقته الشركة في يناير الماضي.

وأطلقت الشركة هاتف ”OnePlus Nord CE 2“ في الهند الخميس، على أن تطرحه للأسواق الأوروبية في الثالث من مارس المقبل.