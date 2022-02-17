لمستخدمي "iOS".. واتساب يتيح تشغيل الرسائل الصوتية خارج نوافذ الدردشة

أتاح أحدث إصدار من تطبيق ”واتساب“ لنظام تشغيل iOS الخاص بشركة أبل للمستخدمين الآن تشغيل الرسائل والملفات الصوتية في الخلفية خارج نافذة الدردشة. ولا توجد معلومات مؤكدة عن إتاحة هذا التحديث لمستخدمي أجهزة أندرويد حتى الآن.

ويتيح ”مشغل الرسائل الصوتية العالمي“ (GVMP) الجديد لتطبيق ”واتساب“ القادم في التحديث الأخير، الذي يحمل رقم ”22.4.75“، للمستخدمين ”تشغيل الرسائل الصوتية خارج نوافذ الدردشة“، في خطوة قالت عنها الشركة إنها ستمنح المستخدمين القدرة على الاستماع إلى رسالة صوتية من محادثة أثناء الدردشة في نافذة محادثة أخرى.

وكان تطبيق المراسلة الفورية، المملوك لشركة ”ميتا“، قد اختبر مشغل الرسائل الصوتية العالمي لأول مرة على نظام ”iOS“ في شهر أكتوبر الماضي، عندما تم إصداره بشكل تجريبي.

وتظهر لقطة شاشة إضافة ميزة ”مشغل الرسائل الصوتية العالمي“ على أجهزة ”أبل“، ويظهر المشغل في الجزء العلوي من الشاشة موضحاً اسم صاحب الرسالة الصوتية، كما تتوفر أيضاً أزرار لتشغيل/ إيقاف مؤقت أو إغلاق الرسالة الصوتية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تمت ملاحظة عمل ”واتساب“ الخاص بسطح المكتب (Whatsapp Desktop) مع مشغل رسائل صوتية أيضاً، على غرار مشغل ”iOS“، لكنه يظهر في الجزء السفلي من قوائم الدردشة في التطبيق.

وكان الإصدار السابق لـ“واتساب“ المتعلق بالرسائل الصوتية الذي تلقاه نظام ”iOS“ تضمن القدرة على إيقاف واستئناف تسجيل الرسائل الصوتية، حيث استبدل التحديث زر الإيقاف أثناء التسجيل بزر الإيقاف المؤقت / الاستئناف، وكل ذلك بالإضافة إلى إمكانية الاستماع إلى الرسالة الصوتية المسجلة قبل إرسالها.

وجلب الإصدار ”22.2.75“ أيضًا تعديلًا جديدًا بفضل تحديث iOS 15″“ الجديد، فعندما يتلقى المستخدم إشعار رسالة جديدة من التطبيق، يتم عرض صورة الملف الشخصي لصاحب الرسالة على شاشة قفل ”آيفون“ (LockScreen).

من ناحية أخرى، يعمل مطورو ”واتساب“ على إضافة خاصية جديدة لحسابات ”واتساب بيزنس“ (Business Accounts)، من شأنها أن تمكن المستخدمين من تعيين صورة الغلاف في تحديث مستقبلي يخطط له التطبيق.

والميزة الجديدة، التي قيد التطوير حاليًا، سيتم تفعيلها عن طريق وجود زر للكاميرا في حسابات ”واتساب بيزنس“، بحيث يكون المستخدم قادرًا على اختيار صورة أو التقاط صورة فورية لوضعها على حساب أعماله الخاص.