بالتعاون مع "غوغل".. "سامسونغ" تطلق 7 مزايا للوحيات والهواتف الجديدة

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية لصناعة الإلكترونيات عن 7 ميزات جديدة أطلقتها بالتعاون مع شركة ”غوغل“ الأمريكية، لسلسلة هواتف ”Galaxy S22“ والأجهزة اللوحية ”Galaxy Tab S8“ الجديدة التي تم الكشف عنها، أمس الأربعاء، في حدث ”Galaxy Unpacked“، وأعلنت عن تحديثات أخرى لساعتها الذكية ”Galaxy Watch4“.

وأكدت ”سامسونغ“ أن الميزات الجديدة تساعد المستخدمين على التواصل بشكل أفضل وأسرع والقيام بالعديد من المهام عبر أجهزتهم المختلفة، لتقديم تجربة فريدة تساعد المستخدمين على تغيير نمط حياتهم والروتين. واستعرضت الشركة الميزات التي أضافتها أو عملت على تحسينها كالآتي:

المزيد من طرق التواصل على ”Google Duo“

يمكن أن تساعد مكالمات الفيديو باستخدام ”Duo“ على التواصل مع الأصدقاء والعائلة. ومن خلال دعم المشاركة المباشرة (Live Share)، سيتمكن المستخدم من استخدام ”Duo“ عبر تشكيلة Galaxy S22″“ وسلسلة Galaxy Tab S8″“ لتبادل ومشاركة الأفكار والصور من خلال تطبيق ”Samsung Notes“ ومعرض الصور (Gallery)، ومشاهدة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء على موقع ”يوتيوب“ أو البحث عن مواقع على خرائط ”غوغل“ (Google Maps).

عرض مسبق لمقاطع فيديو ”يوتيوب“ على ”Google Messages“

سيتمكن المستخدم من خلال هذه الميزة من عرض مقاطع الفيديو (Preview) التي يشاركها الأصدقاء والعائلة مباشرة معه من خلال أي محادثة، حتى يتمكن من تحديد ما إذا كان يريد مشاهدة الفيديو أم لا.

والجدير بالذكر، أن مشاركة مقاطع الفيديو، خاصة مقاطع ”يوتيوب“، هي أكثر أنواع الروابط التي تتم مشاركتها بشكل عام على ”Google Messages“، وفقاً لـ“غوغل“.

تحسين إمكانية الوصول مع ”Voice Access“

أعلنت ”سامسونغ“ أنها ستقوم بدمج خاصية ”Voice Access“ في سلسلة ”Galaxy S22“ وسلسلة ”Galaxy Tab S8″، بمعني أن المستخدم لن يحتاج إلى تحميل تطبيق منفصل، كما يمكنه النقر على الجهاز والتمرير والقيام بالتصفح باستخدام الأوامر الصوتية.

وبمجرد قول ”Hey Google, Voice Access“، ستبدأ الخاصية بالعمل ليتمكن المستخدم من الوصول إلى التطبيقات وإدارة الجهاز بكل سهولة.

والجدير بالذكر أنه تم تصميم ”Voice Access“ لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إعاقات التصلب الجانبي الضموري ”ALS“ أو إصابات الحبل الشوكي أو التهاب المفاصل، على التحكم في أجهزتهم دون الحاجة إلى استخدام الأيدي. كما أنه مفيد أيضاً فى حالات الإعاقات المؤقتة مثل الذراع المكسورة.

”لوّن عالمك بألوانك الخاصة“

تجادل شركة ”سامسونغ“ بأن نظام تشغيل ”Android 12“ الجديد هو نظام غير تقليدي و“خارج الصندوق“، وبما أن سلسلة الهواتف الجديدة ”Galaxy S22“ ولوحيات ”Galaxy Tab S8“ تعمل على هذا النظام، فيمكن للمستخدم إعداد ”لوحة ألوان“ خاصة به لتغيير خلفية الهاتف وتغيير شكل ولون الجهاز بالكامل متضمناً الإشعارات والتطبيقات.

مزامنة تطبيقات ”“Google Play على Galaxy Watch4″“

ومع هذه الميزة، أكدت ”سامسونغ“ أن إعداد ”Galaxy Watch4“ سيصبح سهلاً للغاية، حيث سيتمكن المستخدم، بداية من الشهر المقبل، من تثبيت التطبيقات المفضلة عبر متجر ”Play Store“ من الهاتف، وبنقرة بسيطة، يمكن تنزيل التطبيقات على الساعة الذكية.

تنزيل ”مساعد غوغل“ على ”Galaxy Watch4“

أوضحت ”سامسونغ“ أنه خلال الأشهر المقبلة، سيتمكن المستخدم من تنزيل ”مساعد غوغل“ (Google Assistant) لـ“Galaxy Watch4″. وأعلنت الشركة أن المستخدم، على سبيل المثال، سيستطيع الطلب من المساعد تحديد وقت طهي الطعام والبقاء مطلعاً على جدول المواعيد اليومي وتشغيل موسيقاه المفضلة مباشرة من خلال ساعته الذكية.

وقالت الشركة إن المساعد الجديد سيأتي بتصميم جديد مع وقت استجابة أسرع.

الاستمتاع بميزات ”YouTube Music Premium“ الجديدة

يوفر تطبيق ”YouTube Music“ على نظام التشغيل OS“ Wear“، وهو نظام تشغيل من ”غوغل“ للساعات الذكية، إمكانية الوصول إلى أكثر من 80 مليون أغنية وآلاف قوائم التشغيل، حيث يتمكن مشتركو YouTube Music Premium من تنزيل الموسيقى للاستماع إليها دون إعلانات.

وأعلنت الشركة أنها ستضيف في الأيام القليلة المقبلة دعماً لبث شبكات Wi-Fi و LTE حتى يتمكن المشتركون من تحميل أغان جديدة دون هواتفهم في الجوار. وأوضحت أن هذا التحديث سيكون متاحاً على ”Galaxy Watch4“ وأجهزة Wear OS الأخرى.