سامسونغ تكشف النقاب رسمياً عن سلسلة Galaxy S22

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، في حدثها السنوي الأبرز Unpacked 2022، النقاب عن سلسلة Galaxy s22 للعام 2022، التي ضمت 3 هواتف ذكية تتفاوت فيما بينها في المواصفات التقنية.

ويعتبر الهاتف الأكبر والأعلى في المواصفات Galaxy s22 Ultra 5g هو الهاتف الذكي الأكثر انتظاراً من عشاق منتجات الشركة، كونه يعتبر خليفة هاتف النوت الذي رحل للأبد.

ويأتي هاتفا Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus بشاشات عادية غير منحنية بقياس 6.1 بوصة و 6.6 بوصة، وكلاهما بدقة 2340×1080 بكسل، أما الهاتف العملاق فيأتي بشاشة 6.8 بوصة.

وزودت سامسونغ الهاتفين بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، مع نموذج آخر بسعة أعلى تبلغ 256 جيجابايت، ولكن بنفس سعة ذاكرة الوصول العشوائي.

تم تصميم هاتفي Galaxy S22 و S22+ لتزويدك بالطاقة الكافية باستخدام أول معالج 4 نانومتر على الإطلاق على هاتف Galaxy الذكي، حيث يدعم معالجة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الأكثر تقدمًا لدى سامسونغ.

ويضم S22 بطارية سعتها 3590 ميللي أمبير بقدرة شحن سلكي سريع 25 وات و15 وات للشحن اللاسلكي، بينما يضم S22+ بطارية بسعة 4370 ميللي أمبير يمكن أن تدوم حتى أكثر من يوم بشحنة واحدة توفر شحنًا سلكياً فائق السرعة بقدرة 45 وات، وشحناً لاسلكياً بقدرة 15 وات، وهي نفس قدرة شحن الشقيق الأكبر الذي يأتي ببطارية بسعة 5000 ميللي أمبير.

وصدقت التوقعات التي حملتها التسريبات المتلاحقة بشأن النسخة الأكثر انتظاراً من السلسلة، والذي جاء بكل تأكيد مع القلم الضوئي الشهير من سامسونغ S-Pen ليجعل من Galaxy s22 Ultra 5g نسخة مستحدثة من سلسلة Note المندثرة.

الإبهار في الكاميرات والتصوير

وبحسب ما أعلنته الشركة رسمياً، فإن هاتف Galaxy S22 وأخيه الأكبر قليلاً Galaxy S22+ يقدمان تجربة تصوير ثورية مع كاميرات ديناميكية بمعالجة ذكية متطورة للصور ليلاً ونهاراً.

يأتي الهاتفان مع ميزات ثورية جديدة في التصوير الليلي، مثل المستشعر الأكبر بنسبة 23٪ من الهاتفين السابقين S21 و S21 + مع تقنية Adaptive Pixel، وتم تصميم الكاميرا للسماح بدخول المزيد من الضوء، واستخلاص التفاصيل، والتقاط الألوان التي تجعل المحتوى أكثر بروزاً حتى في الظلام.

وتم تصميم كل من Galaxy S22 و S22 + بكاميرا رئيسية قوية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بحيث يمكن الحصول دائمًا على لقطات عالية الجودة.

ووضعت سامسونغ ميزة جديدة هي Auto Framing، حيث إنه عندما تلتقط مقاطع فيديو مع الأصدقاء، تتتبع الميزة الجديدة ما يصل إلى 10 أشخاص، وتضبط تلقائيًا تركيز الكاميرا، بحيث تلتقط الكاميرا الجميع بوضوح.

ويتم تشغيل كلا الجهازين بواسطة تقنية VDIS المتقدمة التي تقلل الاهتزازات، والتي تجعل المستخدم يحصل على لقطات سلسة وحادة حتى أثناء التنقل، كما تم تجهيز Galaxy S22 و S22+ أيضًا بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من سامسونغ، والتي تنقل صورك إلى المستوى التالي.

وقالت في هذا الصدد: ”لقد غيرت كاميرات الهواتف الذكية الخاصة بنا الطريقة التي نبدع بها ونشاركها ونتواصل معها. من خلال الصور ومقاطع الفيديو، نعبر عن أنفسنا ونتواصل مع الأشخاص الذين نهتم بهم“.

وأضافت: ”لهذا السبب ركزنا على تصميم أحدث أجهزتنا من السلسلة S، مع إمكانيات كاميرا رائدة تعمل ليلاً ونهارًا، مدعومة بأفضل أداء للجوّال حتى الآن“.

وتعتبر سامسونغ أول شركة مصنعة للهواتف تستخدم زجاج Gorilla Glass Victus Plus الموجود في الجزء الأمامي والخلفي لكل من Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus.

وقالت سامسونغ إنه من المقرر إتاحة الهواتف الثلاثة على نطاق واسع اعتبارا من 25 فبراير/ شباط، بألوان أسود فانتوم، أبيض فانتوم، أخضر وذهبي وردي.

وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سعر Galaxy S22 من 800 دولار، وسعر Galaxy S22+ من 1000 دولار، وسعر Galaxy s22 Ultra من 1200 دولار.

العملاق الأكبر من سامسونغ

يتمتع هذا الهاتف باهتمام واسع جداً لعدة أسباب، تراها سامسونغ، أهمها كونه يقدم تجربة السلسلة S المطلقة والأكثر تميزًا حتى الآن، مع مواصفات هي الأقوى بين الهواتف الثلاثة، مع دعم القلم وكافة تحسينات الكاميرات.

وبحسب الشركة، يقدم الهاتف أفضل كاميرا وأداء واتصال على الإطلاق في هاتف ذكي من نوع Galaxy، حيث يعيد Galaxy S22 Ultra تصور تجربة الهاتف المحمول من خلال دمج أفضل ميزات Galaxy في سلسلتيْ Note و S معاً.

ويتميز Galaxy S22 Ultra بقلم S Pen المدمج وإمكانيات التصوير الليلي والفيديو المتقدمة وعمر البطارية الذي يدوم أكثر من يوم، وهو أقوى جهاز Ultra صنعته سامسونغ على الإطلاق.

يأخذ Galaxy S22 Ultra الوظائف المحببة لجهاز Galaxy Note والجوانب الأكثر شهرة في سلسلة S، ويدمجها للحصول على تجربة هاتف محمول فريدة حقًا، وهو ما اعتبرته الشركة قفزة للأمام في عالم التكنولوجيا.

وأكدت سامسونغ خلال الحدث أن القلم المرفق مع الهاتف الذكي هو أسرع قلم S Pen الذي صنعناه، وأكثره استجابة على الإطلاق، فبفضل وقت الاستجابة المنخفض بنسبة 70٪ 2، يمكن الكتابة والرسم بشكل طبيعي على الشاشة الواسعة، واستكشاف التطبيقات بطرق جديدة.

يضم الهاتف كاميرا رئيسية 108 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 40 ميجابيكسل.

سيأتي الهاتف بطرازات متفاوتة في السعة، منها نسخة 12GB + 1TB، ونسخة 12 + 512GB ونسخة 12 + 256GB، وأخيرا نسخة 8 + 128GB.