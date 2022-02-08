ابتكار تقنية تجعل نوافذ القطارات قابلة لنفاذ إشارات الهواتف المتحركة

طور فريق بحثي جهازا محمولا يطبق نظام معالجة بالليزر مباشرة على الألواح الزجاجية للنوافذ المثبتة في عربات القطارات، وجعلها قابلة لنفاذ ترددات الهواتف النقالة الذكية، لتجنب الحاجة إلى استخدام أجهزة إعادة الإرسال.

وتفيد تلك التقنية شركات السكك الحديدية ومشغلي شبكات الهواتف المتحركة، حيث لن تضطر تلك الشركات بعد الآن إلى تثبيت معززات الإشارة لتوفير الاتصال اللاسلكي للركاب.

ويتوقع راكبو القطارات أن يكون لديهم اتصال جيد بالإنترنت أثناء وجودهم على متن القطار، ومع ذلك فإن ألواح النوافذ المعزولة المستخدمة حاليًا في القطارات تتداخل مع الإشارات اللاسلكية.

وفي الوقت الحالي، تتغلب شركات السكك الحديدية على هذه المشكلة من خلال تزويد كل عربة قطار بمعزز للإشارة، لكن أجهزة إعادة الإرسال عبارة عن صناديق باهظة الثمن تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة، وهي غير صديقة للبيئة ويجب استبدالها في كل مرة يحدث فيها تقدم جديد في التكنولوجيا اللاسلكية.

وبدأت شركات السكك الحديدية قبل حوالي 10 أعوام في إضافة طلاء معدني رقيق للنوافذ الزجاجية في القطارات، لمضاعفة كفاءة الطاقة داخل عربات القطارات، ولكن ذلك يمنع وصول الإشارات اللاسلكية.

وفي التقنية الجديدة، ينقش الجهاز المحمول باستخدام الليزر خطوطًا مجهرية على الطلاء المعدني للألواح الزجاجية، بحيث يمكن أن تمر عبرها ترددات الهاتف المحمول، بدون التأثير على خصائص العزل الحراري للطلاء.

ويوجه جهاز قياس ضوئي مدمج في النظام الليزر باستمرار في الموضع الصحيح، حيث يستطيع حفر نافذة واحدة في حوالي 15 دقيقة، ونوافذ عربة قطار كاملة في غضون ساعات قليلة فقط.

واختبر الفريق البحثي التقنية بنجاح على عربة قطار تابعة لشركة السكك الحديدية السويسرية ”CFF“، في محطة سكة حديد أولتن في سويسرا.

وستكون الخطوة التالية تجربتها داخل عربات قطار يسافر في جميع أنحاء سويسرا، لنشر النظام بعد ذلك في جميع أنحاء البلاد وفي أماكن أخرى في أوروبا.

من ناحيته، أوضح مدير شركة ”Nu Glass“، لوك بورنييه، أن ”شركات السكك الحديدية تحتاج في الوقت الحالي إلى استبدال جميع أجهزة إعادة الإرسال الخاصة بها، لنقل نظامها من الجيل السابق للاتصالات اللاسلكية الخلوية 4 G، إلى الجيل الحالي 5 G“.

وأشار إلى أن ذلك ”يمكن أن يتطلب توفير جهاز إعادة إرسال داخل كل عربة قطار بقدرة 700 واط من الطاقة“.