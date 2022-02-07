تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف Find X5 Pro من "أوبو"

كشفت ”تسريبات موثوقة“ نشرها موقع ”WinFuture“ الألماني التقني المواصفات الكاملة وسعر هاتف ”Find X5 Pro“ من شركة ”أوبو“ الصينية التي تستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة.

وعن إعدادات الهاتف، ذكر الموقع في تقرير نشره الأحد، أن هاتف ”Find X5 Pro“ يأتي مع المعالج القوي من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، ”Snapdragon 8 Gen 1″، مع معالج رسومي هو الأقوي أيضاً، ”Adreno 730″، بالإضافة إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مع 256 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية.

وأضاف التقرير أن الهاتف يعمل على نظام تشغيل ”Android 12“ مع واجهة ”أوبو“ المعروفة ”ColorOS 12.1“.

وعن شاشة الهاتف، أظهر التقرير أن الهاتف يحتوي على شاشة من نوع ”AMOLED“ بقياس 6.7 بوصة بدقة ”3216 × 1440“ بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مدعومة بتقنية أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة (LTPO) مع طبقة حماية ”Corning Gorilla Glass Victus“.

وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف يأتي مع بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى قدرات الشحن السريع بقدرة 80 واط.

أما عن إعدادات الكاميرا، فيحتوي الهاتف على نظام ثلاثي، تم تطويره بالتعاون مع شركة ”هاسيلبلاد“ السويدية، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وأخرى بزاوية عريضة بدقة 50 ميغابكسل أيضاً وكاميرا تليفوتوغرافي أخيرة بدقة 13 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

وتظهر الصور التي نشرها موقع ”WinFuture“ نصاً مكتوباً على الكاميرا الخلفية للهاتف يقول إنه ”مدعوم بـMariSilicon X“، في إشارة إلى وحدة المعالجة البصرية الداخلية للصور الخاصة بشركة ”أوبو“.

وتوقع ”WinFuture“ أن يزيد سعر الجهاز عن 1200 يورو (حوالي 1375 دولارًا).

وأشار إلى أن ”أوبو“ ستكشف النقاب رسمياً عن هاتف “ Find X5 Pro“ لأول مرة في ”ملتقى عالم الهاتف المحمول“(MWC)، المقرر انعقاده في وقت لاحق من الشهر الجاري في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويشبه ”Find X5 Pro“ كثيرًا هاتف ”OnePlus 10 Pro“ من ”وان بلس“ الشركة الأم لـ“أوبو“، الذي تم إصداره في الصين الشهر الماضي، من حيث المواصفات، حيث يأتي أيضًا مع معالج ”Snapdragon 8 Gen 1″، وشاشة بحجم 6.7 بوصة، ودعم شحن 80 واط، بالإضافة إلى نفس إعدادات الكاميرا تقريباً.

ومن جانب آخر تتحضر أوبو في فبراير الجاري للكشف عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستنافس من خلالها أحدث نماذج ”Apple Watch“.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعة ”Oppo Watch Free“ الجديدة ستأتي بهيكل أساسي مستطيل الشكل، يتمتع بدرجة حماية من المياه تعادل ”5 ATM“، فضلا عن أنه مجهز بسوار مطاطي مريح للارتداء على المعصم.