بشاشة أكبر وكاميرا 50 ميغابكسل.. "سامسونغ" تستعد لطرح هواتف Galaxy S22

من المقرر أن تكشف شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية، التي تعتبر من أكبر مصنعي الهواتف الذكية عن هواتف جالاكسي جديدة الأسبوع المقبل تتميز بشاشة أكبر وكاميرا 50 ميغابكسل عملاقة.

ومن المتوقع أن تصل السلسلة الجديدة من الهواتف وهي: Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus و Galaxy S22 Ultra للسوق في غضون أيام، بحسب صحف بريطانية.

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبرس“، إن التسريبات بشأن تلك الهواتف أظهرت أن Galaxy S22 يأتي بشاشة مقاس 6.1 بوصة، بينما يأتي Galaxy S22 Plus بشاشة أكبر مقاس 6.6 بوصة وإن كليهما من شاشات AMOLED بمعدل تحديث متغير 120 هرتز، ما يوفر صورا متحركة أكثر سلاسة للنظام وحركة سريعة الوتيرة عند ممارسة الألعاب.

وأوضحت أن هاتف Galaxy S22 Ultra يتميز بأكبر شاشة تصل إلى 6.8 بوصة وله معدل سطوع أعلى يبلغ 1750 شمعة في المتر المربع.

وسيتم تشغيل جميع الطرز الثلاثة إما بواسطة Exynos 2200 المطور من سامسونغ وإما معالج Snapdragon 8 Gen 1 الأحدث من شركة Qualcomm، مع اختلاف طراز الشرائح بين مختلف البلدان.

وبالإضافة إلى كفاءة الطاقة للبطارية عملت سامسونغ أيضا على دمج بطاريات عملاقة في هواتفها الجديدة اذ يتميز هاتف S22 ببطارية تبلغ 3700 مللي أمبير، بينما سيتضمن Galaxy S22 Plus بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير.

ولفتت الصحيفة، إلى أن كل من Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus سيصل بكاميرا ثلاثية مع كاميرا رئيسة بحجم 50 ميغابيكسل، وكاميرتين ثانويتين بحجم 12 و 10 ميغابيكسل.

وسيتم تزويد هاتف Galaxy S22 Ultra بما يسمى SuperClear Lens وهي عدسات ستتيح ”لقطات أكثر إشراقًا دون انعكاسات أو وهج“، بحسب الصحيفة.

وقالت ”ديلي اكسبرس“، إنه ”يُرجح أن يكون Galaxy S22 Ultra هو الطراز الوحيد الذي يدعم قلم S Pen – الملحق الذي تم حجزه مسبقًا لمجموعة Galaxy Note ويسمح للمالكين بالتعليق على صفحات الويب وتوقيع ملفات PDF والرسم والتخطيط على الشاشة وأشياء أخرى.“

وأضافت ”ما نعرفه حتى الآن هو أن سلسلة Galaxy S22 ستمثل دخولًا قويّا إلى سوق الهواتف الذكية الذي يتميز بالمنافسة الحادة بين مختلف المصنعين“.