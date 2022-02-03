موتورولا تكشف عن هاتف 2022 Moto G Stylus

كشفت شركة ”موتورولا“ الأمريكية للاتصالات النقاب عن أحد أشهر هواتفها على الإطلاق، 2022 Moto G Stylus، الذي جاء مغايرا للتوقعات، ومخيبا للآمال، رغم الترقيات التي طرأت على النسخة الجديدة.

واشتملت تلك الترقيات والتحسينات شاشة عرض ذات معدل تحديث مرتفع، وبطارية أكبر وكاميرا رئيسية ذات دقة أعلى.

ويأتي الهاتف أيضًا بمعالج أقل إثارة للإعجاب، ويفتقر إلى خاصية ”اتصال المدى القريب“ (NFC) للمدفوعات بدون تلامس، ويعمل مع نظام تشغيل ”Android 11“.

ومقارنةً بنسخة 2021 من موتو، يأتي هاتف Moto G Stylus الجديد ببطارية أكبر حجمًا تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة.

ويحتوي الهاتف على معالج مختلف أيضاً، حيث يأتي بشريحة MediaTek Helio G88، الذي يعتبره خبراء التقنية والأجهزة أقل كفاءة من نسخة العام الماضي.

وكانت تعمل بمعالج أقوى مع شريحة ”Qualcomm Snapdragon 678″، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 6 غيغابايت، ويحتوي الهاتف أيضًا على مساحة تخزين تبلغ 128 غيغابايت، وفتحة بطاقة microSD.

وعن إعدادات الكاميرات، يحتوي الهاتف على نظام ثلاثي للكاميرا الخلفية، وتأتي الكاميرا الرئيسية مزودة بمستشعر بدقة 50 ميغابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا أخيرة مزودة بمستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابكسل.

ويمكن للكاميرا تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل، ويعد هذا تخفيضاً أيضاً عن نسخة السنة الماضية التي جاءت بدقة 48 ميغابكسل مع قدرة التقاط فيديو بدقة ”4K“.

ويأتي ”2022 Moto G Stylus “ بشاشة ”FHD“ مقاس 6.8 بوصة مع معدل تحديث مرتفع 90 هرتز، وهي إضافة رائعة.

وتشتهر ”موتورولا“ منذ سنوات عديدة بأنها مصمم موثوق فيه لهواتف ”ميسورة التكلفة“، حيث تقدم ”تنازلات ذكية“ لإبقاء هواتفها في المتناول.

وخلال العام الجاري، اكتشف مصنعو الهواتف الآخرون، بما في ذلك ”غوغل“ و“وان بلس“ والعملاق الكوري ”سامسونغ“، هذه الوصفة وقدموا هواتف تطابق أو تتجاوز ما تطلقه شركة ”موتورولا“.

وطرحت شركة ”موتورولا“ هاتف ”2022 Moto G Stylus“ للبيع للجمهور، اليوم الخميس، في الولايات المتحدة مقابل 299 دولارًا، مع بدء تلقي الطلبات المسبقة اليوم أيضاً على مواقع التسوق الشهيرة، بما في ذلك ”أمازون“ و“بست باي“ و“وولمارت“، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشركة.