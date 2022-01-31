"واتساب" يعدل سياسات النسخ الاحتياطي لمستخدمي "أندرويد"

يعمل تطبيق التواصل الاجتماعي للمراسلات الفورية ”واتساب“، على تعديل نظام النسخ الاحتياطي للملفات على ”غوغل درايف“، ليصبح بسعة تخزين محدودة للهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد.

وحدث ”واتساب“ سياسات النسخ الاحتياطي التي يوفرها نظام التخزين السحابي ”غوغل درايف“ لمستخدمي التطبيق على هواتف ”أندرويد“، والتي كانت مساحة تخزين غير محدودة منذ عام 2018.

ويأتي الإجراء الجديد من ”واتساب“ بعد أن حدثت ”غوغل“ خطط التخزين على ”غوغل درايف“ العام الماضي، لينخفض الحد المجاني إلى 15 غيغابايت لكل حساب شخصي، بما في ذلك ”صور غوغل“ التي كانت غير محدودة في السابق أيضا، بحسب موقع ”بورتال تك“ التقني.

وفي الوقت الحالي بدأ ”واتساب“ في إعداد نظام يقوم من خلاله بإخطار مستخدمي ”أندرويد“ عندما تقترب مساحة تخزين ”غوغل درايف“ الخاص بهم من الامتلاء.

وكذلك عند الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به والتاريخ الذي تدخل فيه التغييرات حيز التنفيذ.

ووفقا لما جاء في التعليمات البرمجية الجديدة، سيستمر ”واتساب“ في الحصول على حصة من المساحة لحفظ النسخ الاحتياطية في ”غوغل درايف“، لكن هذا سيصبح محدودا.

ولم توضح التعليمات ما هو حد سعة التخزين الجديدة، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى أن الحد المجاني للتخزين يمكن أن يصل إلى 2 غيغابايت.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، كشفت تقارير عن نية ”واتساب“ إعداد وظيفة جديدة لإدارة حجم النسخ الاحتياطية السحابية، والتي يمكن من خلالها استبعاد أنواع معينة من الملفات مثل الصور أو مقاطع الفيديو لتوفير مساحة.

ومن غير المعروف ماذا سيحدث عند تجاوز حد النسخ الاحتياطي وظهور التحذير، لكن ”واتساب“ يوفر خيار تحديد المواد التي يرغب المستخدم في تضمينها في النسخة الاحتياطية، وربما يُتيح هذا خيار عدم إضافة مقاطع فيديو أو صوتيات، والتي عادة ما تشغل مساحة أكبر.

وقبل أيام، أعلن عن أن تطبيق التواصل الاجتماعي للمراسلات الفورية ”واتساب“، يختبر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بنقل محفوظات الدردشة الخاصة بهم من جهاز ”أندرويد“ إلى أجهزة ”آبل“ التي تعمل بنظام ”iOS“، وفق ما ذكرته تقارير.

الجدير بالذكر أن مستخدمي أجهزة ”آيفون“ الجديدة لا يملكون حاليا أي طريقة لنقل محادثاتهم المخزنة على تطبيق ”واتساب“ من هاتف ”أندرويد“.

ومع ذلك، فقد تغير هذا المفهوم، العام الماضي، حيث جلب التطبيق القدرة على نقل الدردشات إلى أجهزة ”آيفون“ من بعض هواتف ”سامسونغ“ و“غوغل بيكسل“ الذكية.