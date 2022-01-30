بعد إطلاقه في الهند.. تعرف على مزايا هاتف "Micromax In Note 2"

أعلن موقع ”gadgets“ الإلكتروني، اليوم الأحد، عن إطلاق الهاتف الذكي ”Micromax In Note 2“ في الهند، وسوف يكون معروضا للبيع للمرة الأولى في البلاد، اليوم.

ويتميز هاتف ”Micromax In Note 2“ بإعداد رباعي للكاميرا الخلفية، وبشاشة AMOLED 6.4 بوصة، بتصميم مثقوب، كما يضم شاشة زجاجية لحمايته من الصدمات من طراز Gorilla Glass.

وأشار الموقع إلى أن الهاتف ”Micromax In Note 2″، يحتوي على ذاكرة تبلغ مساحتها 4 غيغا بايت، بالإضافة إلى سعة تخزين بمساحة 64 غيغا، ويعمل الهاتف على نظام أندرويد 11.

ويبلغ سعر الهاتف ”Micromax In Note 2 ”، حوالي 13 ألفا و490 روبية هندية، ما يعادل 180 دولارا أمريكيا تقريبا، بالنسبة للطراز الذي يحتوي على ذاكرة 4 غيغا بايت، وسعة تخزين 64 غيغا.

ويتوفر الهاتف باللونين الأسود والبني، وهو متاح للبيع على الموقع الرسمي للشركة، بالإضافة إلى موقع ”Flipkart“.

ووفقا للموقع، سيتم عرض الهاتف ”Micromax In Note 2“ في الهند بخصم خاص على السعر، وذلك لفترة محدودة، حيث يصل السعر بعد الخصم إلى 12 ألفا و490 روبية، ما يعادل 166 دولارا.

ويمكن أن يتم وضع بطاقتين لخطوط الهاتف المحمول في الهاتف ”Micromax In Note 2″، كما يتميز بكاميرا خلفية بمستشعر أساسي 84 ميغا بكسل، كما يضم أيضا مستشعرا بزاوية عريضة 5 ميغابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغا بكسل، ومستشعر عمق 2 ميغا بكسل.

وفي مقدمة الهاتف، يوجد مستشعر ”سلفي 16 ميغا بكسل“، كما يضم مستشعر بصمة جانبي، وتشمل خيارات الاتصال شبكة 4G LTE، و Wi-Fi 802.11ac، Bluetooth v5، و GPS/ A-GPS، و USB Type-C.