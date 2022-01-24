تسريبات تكشف عن أسعار هواتف "Galaxy S22" الجديدة

كشفت تسريبات أن شركة ”سامسونغ“ الكورية لصناعة الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية قد يكون لديها تغيير في أسعار هواتفها الرائدة من سلسلة ”22“Galaxy S.

ومن المقرر أن تكشف شركة ”سامسونغ“ رسميًا النقاب عن تشكيلتها الجديدة من سلسلة هواتفها الرائدة ”Galaxy S22″، في حدث ”Samsung Unpacked“، الذي تنوي عقده في الـ8 من شهر شباط/فبراير المُقبل.

وبحسب التسريبات، التي نشرها موقع ”WinFuture“ الألماني التقني، فمن المتوقع أن تبدأ الأسعار الأوروبية لسلسلة ”Galaxy S22“ من 849 يورو ما يُعادل 1018 دولارًا أمريكًيا، للموديلات الأساسية.

وأشار الموقع إلى أن موديلات ”Galaxy S22 Plus“ و“Ultra“ ستبدأ أسعارها من 1049 يورو ما يُعادل 1188 دولارًا، و1249 يورو ما يُعادل 1414 دولارًا، على التوالي.

وبينت التسريبات أن الأسعار الجديدة تعني أنه في العام الجاري ستكلف تشكيلة ”22“Galaxy S الجديدة من ”سامسونغ“ نفس التكلفة، التي كانت عليها ”S21“ في العام الماضي.

وذكرت أن الشركة ستواصل ممارستها المتمثلة في فرض رسوم إضافية بقيمة 50 يورو مقابل زيادة سعة التخزين على الطرازين الأساسي والـ“Plus“.

كما ألمحت التسريبات إلى أن ”سامسونغ“ ستقدم طراز ”Galaxy S22 Ultra“ بسعر مماثل لشقيقه السابق ”S21 Ultra“ ولكن بقيمة أقل؛ بمعنى أن الهاتف الجديد، الذي تبلغ قيمته 1249 يورو، سيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت على عكس ”Galaxy S21 Ultra“، الذي كان يتميز بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 غيغابايت.

وذكرت التسريبات أن المستهلكين في أوروبا سيحتاجون إلى دفع 100 يورو إضافية للحصول على ”S22 Ultra“ مع 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و256 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية.

وستأتي جميع الطرازات الجديدة من سلسلة ”Galaxy S22“ مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت، وفقاً للتسريبات.

وليس من الواضح ما إذا كانت ”سامسونغ“ ستطبق نفس استراتيجية التسعير في الولايات المتحدة، لا سيما أن تسريبات أخرى أشارت في وقت سابق، من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، إلى أن الشركة قد تفرض رسومًا إضافية بقيمة 100 دولار على كل طراز في تشكيلة ”Galaxy S22“.