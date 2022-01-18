الكشف عن هواتف "أوبو" الرائدة الجديدة "Find X5"

كشفت تقارير أن شركة ”أوبو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية ستطلق في غضون أيام قليلة هواتفها الرائدة الجديدة ”Find X5″ و“Find X5 Pro“.

وأشارت العديد من التسريبات إلى أن الهواتف ستأتي بتصميم مشابه لـهاتف ”Find X3 Pro“ الذي أطلقته الشركة العام الماضي ومواصفات تتماشى بشكل عام مع هاتف ”OnePlus 10 Pro“ الجديد والمتوفر بالفعل في الصين.

وأظهرت التسريبات صوراً تم تداولها علي الإنترنت مؤخراً لجهاز به نتوء للكاميرا يتدفق إلى بقية الجزء الخلفي بطريقة مشابهة لـ“Find X3 Pro“.

وذكرت التقارير أنه على الرغم من أن تكوين الكاميرا قد تغير، لكن لا يبدو أنه يتضمن كاميرا ”ميكروسكوب“ الفريدة المزودة بضوء حلقي التي كانت تتواجد بالهاتف السابق.

وقام مستخدم بنشر صوراً لهاتف أبيض اللون علي وسائل التواصل الاجتماعي مع ذكره للمواصفات، زاعماً أنه جهاز “ Find X5 Pro“.

وتُظهر الصور المسربة أيضًا علامة ”Hasselblad“ التجارية على الجزء الخلفي من الهاتف، مما يؤكد شائعات شراكة ”أوبو“ مع الشركة السويدية المصنعة للكاميرات، تمامًا مثل أحدث إصدارات ”OnePlus“ الرئيسية.

وبالنسبة لإعدادات الهاتف، ذكرت التسريبات أن الهاتف سيأتي بالمعالج القوي لشركة ”كوالكوم“ الأمريكية ”Snapdragon 8 Gen 1″، مثل ”OnePlus 10 Pro“، بالإضافة إلى شريحة جديدة خاصة طورتها شركة ”أوبو“ لمعالجة الصور والتي أسمتها ”MariSilicon X“، والتي كانت أعلنت عنها للمرة الأولي أواخر العام الماضي جنبًا إلى جنب مع جهاز ”Air Glass AR“.

ووفقاً للتسريبات، من المقرر أن يشتمل إعداد الكاميرا الخلفية الثلاثي للهاتف على مستشعر أساسي ”Sony IMX766″ بدقة 50 ميغابكسل مع مثبت بصري (OIS) وعدسة بزاوية عريضة بدقة 50 ميغابكسل بنفس المستشعر، بالإضافة إلى مستشعر تليفوتوغرافي “ S5K3M5″ من ”سامسونغ“ بدقة 13 ميغابكسل. أما الكاميرا السيلفي ستأتي بمستشعر ”Sony IMX709“ بدقة 32 ميغابكسل.

وكشفت التسريبات أن هاتف ”Find X5 Pro“ سيأتي بشاشة بمقاس 6.7 بوصة من نوع ”AMOLED“ بدقة 2K، مع تقنية ”LTPO 2.0“ ومعدل تحديث 120 هرتز.

وكما أوضحت الصور المسربة، يحتوي الهاتف على 256 غيغابايت من التخزين الداخلي و 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام). ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع 80 وات ويدعم الشحن اللاسلكي 50 وات.