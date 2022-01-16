تقرير: سامسونغ تطور جيلا أكثر إبهارا من الأجهزة اللوحية

كشف موقع ”WinFuture“ الألماني التقني أن الجيل القادم من أجهزة ”سامسونغ“ اللوحية ستشهد إضافة طراز بمواصفات فريدة وشاشة أكبر من المتعارف عليه سيحمل اسم ”Ultra“.

وأشار إلي أن الطرازين الأساسيين من اللوحيات المقبلة وهما ”Galaxy Tab S8″ و“S8 Plus“ سيحتويان على شاشات أصغر حجما.

وسيحتوي طراز ”Galaxy Tab S8 Ultra“ الرائد على شاشة من نوع ”Super AMOLED“ مقاس 14.6 بوصة بدقة 2960 × 1848 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، إضافة إلى نوتش (شق في الشاشة) يحتوي كاميرتين بدقة 12 ميغابكسل.

وأضاف الموقع أن طراز ”Ultra“ سيأتي أيضًا مع خيار يصل إلى 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 غيغابايت للتخزين، إلى جانب بطارية 11200 مللي أمبير في الساعة.

وبالمقارنة مع ”Tab S8 Ultra“، فإن شاشة ”Super AMOLED“ على طراز ”Tab S8 Plus“ ستكون أصغر قليلاً، ومن المحتمل أن تبلغ 12.7 بوصة بدقة 2800 × 1752 بكسل.

ووفقاً لـ“WinFuture“، فإن هذا الطراز قد لا يحتوي على نوتش في الشاشة، وسيأتي مع بطارية 10090 مللي أمبير في الساعة.

أما طراز ”Tab S8“ الأساسي سيكون الأصغر بين المجموعة ويشاع أنه يحتوي على شاشة ”LTPS TFT“ مقاس 11 بوصة بدقة 2560×1600 بكسل دون نوتش أيضاً مع بطارية 8000 مللي أمبير في الساعة.

وذكر الموقع التقني أن طرازي ”Tab S8″ و“S8 Plus“ سيشتملان على خيارات ذاكرة وتخزين أصغر، مما يوفر ما يصل إلى 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغابايت من التخزين.

وبخصوص مواصفات تشغيل الجهاز وإمكانياته، ذكر الموقع أن كل جهاز لوحي في تشكيلة ”سامسونغ“ اللوحية الجديدة سيأتي مع شريحة “ Snapdragon 8 Gen 1″ القوية من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية مع معالج رسومي ”Adreno 730 GPU“.

وأضاف الموقع أن جميع الطرازات ستحتوي أيضًا على كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 6 ميغابكسل في الخلف، وكاميرا بدقة 12 ميغابكسل في المقدمة (باستثناء Ultra، الذي يحتوي على كاميرتين).

وتتوافق الأجهة مع قلم ”S-Pen“، وأجهزة مسح بصمات الأصابع تحت الشاشة، وتدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، إضافة إلى تزويدها بمكبرات صوت رباعية تدعم تقنية ”Dolby Atmos“.

وبحسب التسريبات، قد يأتي جهاز ”Tab S8 Ultra“ المخصص لشبكة Wi-Fi فقط بسعر يتراوح ما بين 1187 إلى 1210 دولارات، ويختلف السعر مع إضافة سعة تخزين إضافية واتصال (5G).

وأضافت التقارير أيضًا أن جهاز ”Tab S8 Plus“ المخصص لشبكة Wi-Fi فقط قد يتراوح سعره من 1004 إلى 1027 دولارًا، وطراز ”Tab S8“ الأساسي قد يتراوح سعره من 776 إلى 799 دولارًا.

ويتوقع ”WinFuture“ أن تقدم شركة ”سامسونغ“ تشكيلة ”Galaxy Tab S8“ الخاصة بها في 8 شباط/فبراير المُقبل في حدث ”Samsung Unpacked“ ربما جنبًا إلى جنب مع هاتفها المنتظر Samsung Galaxy S22))، أو في المؤتمر العالمي للهواتف النقالة (MWC)، الذي تبدأ فعالياته في الـ28 من شهر شباط/فبراير المُقبل.