"هونر" تطرح "Magic V" أول هواتفها القابلة للطي

كشفت شركة ”هونر“ الصينية النقاب عن هاتفها الجديد ”Honor Magic V“، وهو أول هاتف ذكي قابل للطي تابع لها، ومشابه لأجهزة ”Samsung Galaxy Z Fold“.

ويجمع الهاتف الجديد بين شاشة كبيرة قابلة للطي داخلية مع شاشة خارجية أصغر يمكن استخدامها أثناء طي الجهاز.

وأعلنت الشركة أنها أطلقت الجهاز في الصين يوم الإثنين، على أن يتم طرحه للبيع رسميا يوم 18 يناير الجاري مع سعر يبدأ من 9999 ينًا (حوالي 1569 دولارًا) لنموذج التخزين سعة 256 جيجابايت.

وقالت ”هونر“ – العلامة التجارية الفرعية السابقة لـ“هواوي“ – إن الميزة الرئيسية لهاتفها ”Magic V“ هي الشاشة الداخلية القابلة للطي والتي تأتي بقياس 7.9 بوصة من الزاوية إلى الزاوية، بدقة 2272 × 1984 مع معدل تحديث 90 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 10: 9. ويعد هذا أكبر قليلاً من هاتف ”Samsung Z Fold 3″، الذي تبلغ شاشته الداخلية 7.6 بوصة بدقة 2208 × 1768.

وأضافت الشركة، أن الشاشة الداخلية لـ“Magic V“ تشبه استخدام شاشتين 21: 9 جنبًا إلى جنب. وتعد الشاشة الخارجية أيضًا أكبر قليلاً من ”Z Fold 3“ عند 6.45 بوصة (مقارنة بـ 6.2 لسامسونغ)، بدقة 2560 × 1080، ومعدل تحديث 120 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21: 9.

وزعمت ”هونر“ أن هذا سيساعد في جعل الجهاز أكثر قابلية للاستخدام عندما لا ترغب في فتحه.

وبالنسبة للمواصفات الداخلية والإعدادات، يأتي ”Magic V“ بأحدث مجموعة شرائح شركة ”كوالكوم“ الأمريكية ”Snapdragon 8 Gen 1″، مقترنة بـ12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) و256 جيجابايت أو 512 جيجابايت للتخزين.

ويحتوي الهاتف الجديد على بطارية تبلغ سعتها 4750 مللي أمبير في الساعة يمكن شحنها حتى 66 وات، ما يمنح المستخدم شحنًا بنسبة 50% في 15 دقيقة. ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس (5G) ويعمل مع واجهة ”هونر“ الجديدة، ”Magic UI 6.0“ بتحديث ”Android 12″، الذي يدعم عرض العديد من نوافذ التطبيقات في نفس الوقت، كما تزعم ”هونر“.

وفيما يتعلق بالكاميرات، قامت شركة ”هونر“ بتضمين ثلاث مستشعرات بدقة 50 ميغابكسل في الجزء الخلفي من الجهاز القابل للطي، والتي تتضمن مستشعرًا رئيسيًا وكاميرا فائقة السرعة، إضافة إلى خاصية أخرى تطلق عليها الشركة اسم ”كاميرا محسنة الطيف“.

ويحتوي ”Magic V“ على زوج من كاميرات السيلفي بدقة 42 ميغابكسل، أحدهما مدمج في الشاشة الخارجية، والآخر مدمج في الشاشة الداخلية القابلة للطي.

وبهاتفها القابل للطي الجديد، تنضم ”هونر“ إلى قائمة طويلة بشكل متزايد من الشركات التي أعلنت أو بدأت في بيع هواتف ذكية قابلة للطي، ففي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة ”أوبو“ عن ”Find N“ في أواخر العام الماضي وسبقتها شركة ”هواوي“ بهاتف ”P50 Pocket“.