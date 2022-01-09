"OnePlus 10 Pro".. أول هاتف ذكي في 2022

كشفت شركة ”وان بلس“ الصينية لتصنيع الهواتف الذكية النقاب عن هاتفها الرائد الجديد ”OnePlus 10 Pro“، ليصبح أول هاتف يطرح في العام الجديد 2022.

وتأتي شاشة ”OnePlus 10 Pro“ بقياس6.7 بوصة من نوع ”Fluid AMOLED“ مع معدل تحديث ”120 هرتز“، اضافة إلى شاشة ”LTPO“، ما يعني أن الهاتف يمكنه ضبط معدلات التحديث لتحسين عمر البطارية، التي تأتي بسعة ”5000 مللي أمبير“، كما يحتوي الهاتف علي شاحن سريع بقوة ”80 وات“ و“50 وات“ للشحن لاسلكيًا.

وأضافت تقارير صحفية أن ”OnePlus 10 Pro“ يأتي بمعالج ”Snapdragon 8 Gen 1“ الرائد مع تحديث ”Android 12“ بالإضافة إلي واجهة ”وان بلس“ المميزة ”OxygenOS“.

ووفقا لتسريبات عن الهاتف الجديد، سيحتوي ”OnePlus 10 Pro“ على ذاكرة وصول عشوائي ”RAM“ بسعة 8 غيغابايت أو 12 غيغابايت ”fast LPDDR5″، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت ، وتصنيف ”IP68“ لمقاومة الماء والغبار.

وبالنسبة للكاميرات، سيأتي هاتف ”OnePlus 10 Pro“ بنظام كاميرا ثلاثي، يضم مستشعرات بدقة ”48 ميغابكسل“ الكاميرا الأساسية، و“50 ميغابكسل“ فائق العرض مع مستشعر إضافي بدقة ”8 ميغابكسل“، وستكون مصفوفة الكاميرا، التي تأتي من نوع ”Hasselblad“، تتضمن ثباتًا بصريًا مزدوجًا للصورة، من شأنه أن يساعد في الحصول على صور أكثر وضوحًا وتشويشًا أقل وأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.

ويحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا جديدة واسعة للغاية بزاوية 150 درجة، مع وضع ”عين السمكة“ الجديد.

وقالت شركة ”وان بلس“ إنها أضافت خاصية ”Billion Color Solution“ الجديدة، التي تعني أن الصور الموجودة على ”10 Pro“ مغطاة بنسبة 25% من التدرج اللوني ”DCI-P3″، ويمكن للهاتف معالجة ألوان أكثر 64 مرة من شقيقه السابق ”OnePlus 9 Pro“.

وأوضحت أن هذه الخاصية ستزيل أي تلميح من النطاقات اللونية من اللقطات.

علاوة على ذلك، يمكن لكل كاميرا في ”OnePlus 10 Pro“ التقاط صور بتنسيق ”12-bit RAW“ باستخدام ما تسميه ”Hasselblad“، وهي شركة سويدية مصنعة للكاميرات، بـ“Natural Color Solution“.

والتحديث الملحوظ هو إضافة وضع التصوير المسمى ”RAW Plus“ الذي، مثل تنسيق ”ProRAW“ من ”أبل“، يجمع بين مزايا التصوير الحاسوبي والتقاط صور ”RAW“.

وأشارت التسريبات إلى أن الشركة الصينية ستطلق ”OnePlus 10 Pro“ أولاً في الصين يوم الثلاثاء 11 كانون الثاني/يناير الجاري.