"هواوي" تطلق رسمياً هاتف "P50 Pocket" القابل للطي (فيديو)

كشفت شركة ”هواوي“ الصينية رسمياً النقاب عن هاتفها الذكي القابل للطي ”P50 Pocket“ على طراز صدفي الشكل يحتوي على شاشة خارجية دائرية بحجم 1 بوصة للوصول السريع إلى الإشعارات والأدوات، مشيرة إلى أنه تم إطلاقه في الصين بداية من اليوم الخميس.

ويعد ”Huawei P50 Pocket“ أول هاتف ذكي قابل للطي للشركة، ويرث تصميم الحلقة المزدوجة لهاتف ”Huawei P50″، حيث تحتوي الحلقة الأولى على شاشة تغطية والثانية تحتوي على مستشعرات الكاميرا.

أما الشاشة الرئيسية، فهي عبارة عن لوحة بحجم 6.9 بوصة FHD + OLED توفر معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 300 هرتز.

وتحتوي الشاشة على طبقة مضادة للانعكاس في الأعلى تقول الشركة إنها تقلل الوهج والانعكاس بنسبة تصل إلى 56٪ مقارنة بجهاز ”iPhone 13 Pro Max“. وعلى غرار ”Moto Razr“ و“Galaxy Flip 3″، يحتوي ”P50 Pocket“ أيضًا على شاشة غطاء تعرض معلومات مهمة في لمحة.

ويمكن أن تعرض الشاشة مقاس 1.04 بوصة عناصر واجهة مستخدم ومعلومات الطقس وعناصر التحكم في الموسيقى والتقويم ورموز ”QR“ والتنقلات، بالإضافة إلى ميزات أخرى.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تستخدم هاتفك للتنقل في مدينة جديدة، فستعرض شاشة الغلاف اتجاهات مختصرة خطوة بخطوة، بدلاً من إجبارك على فتح الشاشة الرئيسية الكبيرة للتحقق من موقعك.

وعلى عكس ”Galaxy Z Flip 3″، لا يترك ”Huawei P50 Pocket“ فجوة صغيرة عند طيه، حيث أشارت ”هواوي“ إلى أنها تستخدم مفصلًا جديدًا متعدد الأبعاد يتميز بالقوة والموثوقية أكثر من منافسيها.

ويزن الجهاز حوالي 190 غرامًا مع سمك 7.2 ملم فقط.

وخلال عرض تقديمي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في ”هواوي“، ريتشارد يو، إن التصميم الصدفي يوفر طريقة أكثر دقة للأجهزة القابلة للطي.

وأضاف أنه ”دقيق ورائع للغاية.. نريد أن نجلب لك الأناقة أثناء التنقل“.

المواصفات الداخلية والإعدادات

وعلى غرار هاتف ”Huawei P50 Pro“، يأتي الهاتف مزودًا بنظام الكاميرا ”Dual Matrix“ الجديد من شركة ”هواوي“، الذي يجمع بين مستشعر متعدد الطيف من 10 قنوات، و ”Huawei XD Optics“، ومحرك صور ”XD Fusion Pro“ لتحسين وضوح الصورة، ونطاق ديناميكي عالٍ.

ويتكون نظام الكاميرا الثلاثي الخلفي من ثلاث مراحل؛ الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 40 ميغابكسل، والثانية تكون فائقة السرعة بدقة 13 ميغابكسل، بالإضافة إلى جهاز استشعار فائق الطيف بدقة 32 ميغابكسل (من المحتمل أن يكون مستشعرًا أحادي اللون).

ويأتي الهاتف بمعالج ”Qualcomm Snapdragon 888 4G SoC“، وبطارية بسعة 4,000mAh، ويعمل بنظام ”Harmony OS 2“ المعتمد من ”هواوي“.

ويحتوي ”P50 Pocket“ أيضًا على ميزة الفتح بالوجه ”Face ID“ على كل من الشاشة الرئيسية والغطاء، ومستشعر فتح بصمات الأصابع المثبت على الجانب.

التسعير والتوافر

وبالنسبة للأسعار، يأتي الطراز الأساسي للهاتف، وفقاً لما أعلنته الشركة، بسعر 8988 يوان صيني (1411 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر طراز الإصدار الخاص المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 غيغابايت وتخزين 512 غيغابايت بسعر 10988 يوان صيني (1725 دولارًا أمريكيًا).

ولم تذكر ”هواوي“ أي تفاصيل حول خططها لجلب الهاتف إلى أسواق أخرى خارج الصين، حيث يخضع عملاق الاتصالات الصيني لعقوبات أمريكية تمنعه من استخدام التكنولوجيا الرئيسية مثل نظام التشغيل ”أندرويد“ من ”غوغل“.

ويرى النقاد أن هاتف ”P50 Pocket“ لن يكون له أي تأثير في الغرب بسبب هذه العقوبات.