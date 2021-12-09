أبل تعمل على ميزة جديدة لتزويد أيفون بسجل مفصل عن الصيانة

تعتزم شركة ”أبل“ الأمريكية إضافة ميزة جديدة إلى أجهزة ”آيفون“ بهدف إعلام المستخدمين ما إذا كان قد تم إصلاح الجهاز مسبقًا وما إذا كان قد تم استخدام قطع غيار أصلية سواء كانت الشاشة أو البطارية.

ومع الإصدار الجديد من نظام التشغيل ”iOS 15.2″، المُقرر طرحه العام المقبل، سيظهر قسم جديد لسجل الأجزاء والصيانة في الإعدادات (الإعدادات> عام> حول) مما يوفر بعض الطمأنينة لمشتري أجهزة آيفون المستعملة أو المجددة على أمل الحصول على جهاز موثوق به تمت صيانته باستخدام قطع غيار من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية.

ويشمل التحديث الجديد ميزة سابقة يمكنها معرفة ما إذا كانت الشاشة أو البطارية غير أصلية أم لا، والآن يتم إضافتها في مكان واحد وحتى تضمين تاريخ وقت إجراء الخدمة.

ومنذُ إصدار جهاز ”آيفون 11″، بدأت ”أبل“ في تضمين تحذير عند تثبيت شاشة ما بعد البيع (غير الأصلية)، والآن، يمكن لأجهزة ”آيفون“ القديمة، مثل طرازات ”XR“، التحذير إذا كانت البطارية غير أصلية، بينما يمكن لطرازي ”iPhone 12″ و“iPhone 13“ استدعاء المزيد بما في ذلك الكاميرات.

ويرى النقاد أن شركة ”أبل“ عملاقة التكنولوجيا تريد من خلال هذه الميزة أن توجه عملاءها نحو استخدام قطع غيارها الأصلية الرسمية، مشيرين إلى أن هذه الميزة أيضًا قد تساعد على اكتشاف المتاجرـ التي تضلل بشأن جودة بدائلها.

والجدير بالذكر، أن شراء وبيع أجهزة ”آيفون“ المُستعملة يعد سوقًا ضخمًا في جميع أنحاء العالم، ولكن قد يكون من المقلق عدم معرفة ما إذا كان الجهاز سيحتوي على بطارية منخفضة الجودة قد ترتفع درجة حرارتها، أو ما إذا كانت الشاشة التي ستحصل عليها بها ألوان متزنة ودقيقة كالشاشات الأصلية التي تبيعها الشركات.

وذلك الأمر قد يحدث إذا ما تم إجراء الصيانة بواسطة متجر تابع لجهة خارجية ليس في برنامج الإصلاح المستقل من الشركة والمعروف اختصاراً بـ“IRP“.

ومع إعلان خدمة الإصلاح الذاتي من ”أبل“ في وقت سابق، سيكون لدى العملاء وسيلة للحصول على قطع غيار أصلية وإصلاح أجهزة ”آيفون“ في المنزل أو عبر شخص لديه من الخبرة والكفاءة التقنية ما يساعده على إصلاح الهاتف، نظرًا لأنها خدمة مدعومة من ”أبل“.