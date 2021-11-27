"خريطة الثلج".. ميزة جديدة لمستخدمي"آيفون"

”خريطة الثلج“.. ميزة جديدة للمستخدمين طورتها شركة أبل لعملاء آيفون، حسبما أفادت صحيفة ”الصن“ البريطانية.

ويحتوي جهاز آيفون على خريطة مخفية يمكنها الكشف بالضبط عن مكان تساقط الثلوج وتوقيتها.

ووضعت الخريطة بعيدا داخل تطبيقات أبل، وهي ضرورية لأي شخص يحب أو يكره تساقط الثلوج في فصل الشتاء.

وستجد الخريطة داخل تطبيق الطقس الخاص بأبل، الذي يأتي في إطار تحديثات ضخمة تجريها الشركة لتقديم خدمات منافسة وأكثر تميزا لعملائها، بحسب الصحيفة.

وترتبط خريطة الثلج (snow map) جزئيا بحقيقة شراء أبل تطبيق الطقس الشهير ”دارك سكاي“، ويبدو أنها استخدمت جزءا من هذه التقنية لتحسين خدمة الطقس التي تقدمها.

وهناك الكثير من التغييرات على الطقس في آخر تحديث لآيفون، لكن خريطة الثلج هي واحدة من أفضل الميزات التي تقدمها أبل عبر جهاز آيفون.

طريقة الوصول

للحصول على هذه الميزة، ستحتاج أولا إلى التأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار لأبل على آيفون، وهو ”أي أو إس 15“.

وبعد ذلك، توجه إلى الإعدادات، وانقر على خيار ”عام“، ثم تحديث البرنامج، وتأكد من عدم وجود أي شيء تحتاج إلى تثبيته.

بعدها قم بتشغيل تطبيق الطقس، الموجود على جهاز آيفون الخاص بك بشكل افتراضي.

وتطبيق الطقس أزرق اللون مع صورة للشمس تطل من خلف سحابة، ثم انتقل إلى التطبيق واضغط على أيقونة الخريطة في الزاوية اليسرى السفلية، ثم اضغط على المربعات الثلاثة المكدسة فوق بعضها البعض في أعلى اليمين.

وقبل ذلك، اختر خيار (Precipitation) أي الهطول والترسب، وبذلك ستكون قادرا على رؤية توقعات متغيرة للثلج والمطر أثناء تحركها حولك.

ويمكنك أيضا التكبير أو التصغير للحصول على عرض أفضل، وعندما يكون الثلج وشيكا، سترى رمزا في منتصف الخريطة فوق موقعك، سيؤدي هذا إلى وضع علامة على تساقط الثلوج، ومدى بعدها.

بالطبع، يمكنك أيضا الانتقال من خلال timeline (المخطط الزمني) لترى كيف يتحرك تساقط الثلج حول المكان الذي تعيش فيه.

ويمكنك استخدام الشريط على طول الجزء السفلي من الشاشة للتنقل عبر الوقت، وإذا اختفى ذلك الشكل، فقط اضغط على الشاشة لإعادته.

وسيعطيك هذا التطبيق فكرة واضحة جدا عن مكان سقوط الثلج.

ومن خلال ألوان التساقط والهطول (حسب الرسم البياني الموجود على اليسار)، ستتمكن من معرفة ما إذا كان تساقط الثلوج غزيرا أم خفيفا.

بالطبع، كل هذا يأتي في إطار توقعات وتنبؤات، لذا قد لا تكون الخريطة صحيحة تماما، ولكن هذا هو الحال دائما مع الطقس والأرصاد الجوية.

وإذا كنت مهتما حقا بالثلج، يمكنك أن تجعل جهاز آيفون الخاص بك يحذرك تماما من أن الثلوج على وشك السقوط.

ضبط إشعارات الطقس

أولا، تأكد من الحصول على أحدث نسخة من برنامج آي أو إس15، ثم انتقل إلى الإعدادات.

زود تطبيق الطقس بمعلومات موقعك، وإلا فلن تعمل هذه الميزة، بعد ذلك، انتقل إلى الإعدادات الخصوصية، خدمات الموقع، الطقس، ثم اضغط على خيار ”دائما“.

ستحصل على تنبيهات أو إشعارات أفضل إذا سمحت بالوصول إلى الموقع الدقيق الخاص بك.

للتأكد من أن تطبيق الطقس يمكنه إرسال إشعارات، انتقل إلى الإعدادات ثم حدد نوع التنبيهات التي تريدها.

انتقل إلى تطبيق الطقس واختر رمز القائمة في أسفل اليمين، في الجزء العلوي، سترى خيارا يسمى (Stay Dry) أو البقاء جافا، وإذا لم يظهر ذلك، فانقر فوق النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن ثم انتقل إلى ”الإشعارات“.

انقر فوق تشغيل الإشعارات، ثم قم بتنشيط مفتاح ”موقعي“، وانقر فوق خيار تم (Done) في الجزء العلوي الأيمن، وبعد ذلك ستعمل الإشعارات بشكل جيد وسلس، وستحصل على تنبيه أو تحذير من بدء سقوط الثلوج في المكان الذي توجد به.

خدمات طقس أخرى

هناك بعض الخرائط الأخرى التي يمكنك الاستفادة منها في إطار تطبيق الطقس الخاص بآيفون (iPhone Weather).

وتوجد خريطة مماثلة في القسم نفسه تكشف عن درجة الحرارة باستخدام خريطة الحرارة.

يعني اللون الأحمر الغامق درجات حرارة شديدة الارتفاع، بينما يشير اللون الأزرق إلى البرودة.

ولم يخل التطبيق أيضا من خريطة عن جودة الهواء، والتي قد تكون محبطة إذا كنت تعيش في مدينة كبيرة.