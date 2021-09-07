توقعات بإطلاق "آبل" لهواتف آيفون جديدة في 14 سبتمبر

قالت شركة ”آبل“، اليوم الثلاثاء، إنها ستنظم فعالية خاصة، في 14 أيلول/سبتمبر، يعتقد معظم المراقبين بالقطاع أنها ستكون للكشف عن مجموعة جديدة من هواتفها الرائدة ”آيفون“.

وتعتاد آبل، منذ 2013، الكشف عن أجهزة آيفون الجديدة، في أيلول/سبتمبر تقريبًا.

ومن غير المتوقع أن يُدخل عملاق التكنولوجيا، الذي أطلق، العام الماضي، هاتف آيفون بتصميم جديد بتكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات، تغييرات جذرية هذا العام، إذ يشير معظم المحللين إلى تحديثات فنية صغيرة لمعالج الهاتف، ونظام الكاميرا.

وكتب ساميك شاترجي، المحلل لدى جي.بي مورجان في مذكرة: ”بلغت معدلات التحديثات ذروتها، في 2021، فيما يتعلق بالجيل الخامس، ونتوقع أن تكون معدلات التحديث متواضعة، لكنها ستظل تقود إلى نشاط كبير، في 2022“.

وأضاف أنه لا يزال يتوقع عامًا قياسيًا بفضل ارتفاع مبيعات الهاتف المنخفض السعر ”آيفون إس.إي“.

ويشير تقرير لوكالة ”بلومبيرغ“ إلى أنه من المتوقع أن تعزز المجموعة الجديدة من الهواتف الذكية خاصية وضع البورتريه في تصوير الفيديو، وأن تكون به أيضًا صيغة أفضل جودة لتصوير الفيديو.

ويستخدم وضع البورتريه مستشعر العمق بالهاتف للتركيز على الوجوه مع تغييم الخلفية، مما يسمح للمصورين الهواة بأخذ لقطات عالية الجودة.

ولم يتسنَ حتى الآن الحصول على تعليق من ”آبل“ بخلاف الدعوة التي أُرسلت لوسائل إعلام.

وبعد اشتهارها بإطلاق هواتفها المثيرة وسط المئات من الصحفيين بمنشآتها المترامية الأطراف في كوبرتينو بكاليفورنيا، تحولت ”آبل“ إلى بث الفعاليات عبر الإنترنت، منذ العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.

وكان تقرير تقني، نشره موقع “ ZDNet، كشف، الشهر الماضي، أن ”أبل“ قررت زيادة سمك وحجم أجهزتها الهاتفية الذكية الجديدة من سلسلة آيفون 13 التي ستصدر قبل نهاية العام، من أجل منح الجهاز عمرا أطول.

وقال التقرير، الذي استند إلى مصادر مطلعة، إن ”هاتف آيفون 13 سيأتي بعمر بطارية أطول بكثير من الطرازات السابقة“.

وأوضح التقرير أن ”iPhone 13 سيكون أكثر سمكًا قليلًا من iPhone 12 الحالي“.

و“من المتوقع أن ترتفع سعة بطارية Pro Max من 3687 mAh إلى 4352mAh، والنماذج الاحترافية والعادية من 2815 mAh إلى 3095mAh، وحتى iPhone 13 Mini سيحصل على قفزة من 2227mAh إلى 2406mAh، رغم التقارير التي قالت إن الشركة لن تنتج مجددًا“، وفقًا للتقرير.

وبحسب التسريبات، ”سيقلل معالج الهاتف A15 من استهلاك الطاقة بنسبة 15 إلى 20%، مع توقعات بأن يتمتع آيفون 13 الجديد بأفضل عمر للبطارية من الشركة حتى الآن“.