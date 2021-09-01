تقرير: اكتساح صيني لسوق مبيعات الهواتف الذكية.. و"آبل" بالمركز الثالث

تواصل الشركات الصينية تفوقها على منافساتها في الغرب في سوق مبيعات الهواتف الذكية، وعلى رأسها شركة ”آبل“ العملاقة، بينما حافظت شركة ”سامسونغ“ الكورية على صدارة قائمة المصنعين رغم تراجع حصتها.

وبحسب تقرير لصحيفة ”بيلد“ الألمانية، نشر اليوم الأربعاء، فإن بيانات السوق الجديدة بشأن المعروض العالمي للهاتف المحمول، تشير إلى تحقيق شركة آبل Apple عامًا ناجحًا للغاية، ورغم ذلك لم تتمكن من الاقتراب من صدارة أو حتى وصافة صدارة مصنعي الهواتف النقالة لتكتفي بالمركز الثالث عالميًا.

ووفقًا لتحليل أجرته مؤسسة Gartner، وهي شركة أبحاث واستشارات عالمية، تمكنت ”آبل“ من بيع ما يقرب من 50 مليون جهاز iPhone في الربع الثاني من عام 2021، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق من 12.9 % في العام السابق إلى 15 %. ومع ذلك، لم يعد هذا كافيا للحصول حتى على المركز الثاني في تصنيف الشركات المصنعة.

وعلى العكس من ذلك، تمكنت شركة ”شاومي“ الصينية من تجاوز ”آبل“ محتلة المركز الثاني في التصنيف، مع بيع أكثر من 51 مليون هاتف ذكي، مدفوعة بالمبيعات الجيدة في أوروبا وحصة السوق المرتفعة تقليديًا في الصين، وقد زادت الشركة حصتها في السوق الدولية من 9.5 % في العام السابق إلى 15.5%.

ويسير معظم المصنعين الصينيين على خطى شركتهم ”هواوي Huawei“، الشركة المصنعة التي احتلت المرتبة الثانية في تصنيفات Gartner قبل أن يوقف الحظر التجاري الأمريكي عليها صعودها الصاروخي.

من ناحية أخرى، لا تزال شركة ”سامسونغ“ في المركز الأول، رغم ما أصابها من تراجع، فقد اضطر الكوريون إلى الاستسلام مقارنة بالعام السابق، ومن ثم انخفضت حصتهم في السوق من 18.4% إلى 17.6 %، حيث باعت الشركة ما يقل قليلا عن 58 مليون هاتف ذكي.

ولا ينافس الصينيون بـ ”شاومي“ فقط في سباق تصنيع الهواتف المحمولة. فخلف شركة آبل، في المركزين الرابع والخامس، يوجد مصنعان آخران، هما Oppo و Vivo، اللذان كانا قادرين على زيادة حصصهما في السوق بأكثر من 40%، وقد بدآ للتو في الحصول على موطئ قدم في أوروبا.

وبشكل عام، نما سوق الهواتف المحمولة بنسبة 10.8%.

ويوضح ”أنشول جوبتا“، مدير الأبحاث في شركة Gartner بقوله: ”ظل الطلب على الهواتف الذكية قويًا، حيث سيستمر تحجيم الطلب اعتبارًا من عام 2020 في مساعدة مصنعي الهواتف الذكية حتى نهاية العام الحالي“.