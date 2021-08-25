"سامسونغ" تهدد مستخدمي Z Fold 3 وتعطل هواتفهم

أصدرت شركة سامسونغ قرارًا صارمًا وصادمًا بحق عملائها من مستخدمي هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold 3، ووجهت لهم تهديدا شديد اللهجة في حال أقدم أحدهم على التلاعب بهاتفه ومحاولة السيطرة عليه.

واشتكى عدد من مستخدمي الهاتف القابل للطي، الذي تم الكشف عنه مؤخرا، من أن سامسونغ قامت بتعطيل وإيقاف الكاميرا الخاصة بهاتفهم، بعدما قاموا بإلغاء تأمين أداة تحميل التشغيل، بحسب موقع ”androidpolice“ التقني الشهير.

وبحسب الموقع، فإن Galaxy Z Fold3 هاتف ذكي مذهل يمكنك معه الحصول على كاميرا أمامية أسفل الشاشة القابلة للطي مقاس 7.6 بوصة، وإعداد كاميرا خلفية ثلاثية أيضًا.

وإذا كنت تحب امتلاك هذه الكاميرات فمن المحتمل أنك لا تريد إلغاء قفل أداة تحميل التشغيل، حيث إن سامسونغ تتخذ إجراءً غريبًا لمنع الأشخاص من تعديل هواتفها، فإذا قمت بإلغاء تأمين أداة تحميل التشغيل الخاصة بهاتف Z Fold3، فستتعطل وظيفة الكاميرا تمامًا.

ولاحظ المستخدمون من مجتمع مطوري XDA التغيير، وهو ليس خطأ من أي نوع بل إنه متعمد تمامًا، وفقاً لهم، فعند إلغاء قفل أداة تحميل التشغيل، سيحذرك هاتفك من أن المضي قدمًا في العملية ”سيؤدي إلى تعطيل الكاميرا وقد يتسبب في توقف هاتفك أو تطبيقاتك عن العمل بشكل صحيح“.

ويجب على ملاك Z Fold3 الجدد الراغبين في عمل ”روت“ لهواتفهم، الأخذ بعين الاعتبار تحذير سامسونغ، فبمجرد إلغاء قفل الهاتف ستتوقف الكاميرا عن العمل بشكل صحيح، وسيفشل تطبيق الكاميرا في الفتح، وستفشل التطبيقات حتى في إظهار عدسة الكاميرا، ولن يعمل التعرف على الوجه أيضًا.

وللعلم، فإن إعادة قفل برنامج bootloader الخاص بك يعيد وظائف الكاميرا بالكامل.

واعتادت شركة ”سوني“ Sony على فعل شيء مشابه أيضًا، حيث إن الأمر قد يكون عبارة عن يانصيب، إما أن تبدو الصور الملتقطة بواسطة الكاميرا الخاصة بك ”حمقاء“ أو ستلاحظ مجرد توقف الكاميرا عن العمل تمامًا، ولحسن الحظ، توقفت الشركة عن القيام بذلك بعد إصدار Android 9 Pie.

وبالنسبة لسامسونغ، فلم تكن أبدًا الشركة الأكثر ودية تجاه تعديل الهواتف الذكية بشكل عام، ومن المعروف على نطاق واسع منذ سنوات أن إلغاء قفل أداة تحميل التشغيل سيؤدي إلى تفجير فتيل Knox الإلكتروني على جهازك، مما يؤدي إلى تعطيل وظيفة Samsung Pay بشكل دائم.

وعلى الرغم من أن الكاميرا لا يبدو أنها مرتبطة بمصهر Knox الإلكتروني، فإن امتلاك هاتف بكاميرا لا تعمل، حتى لو كان بإمكانك التراجع عنها، فهو بالتأكيد ليس رائعًا، وليس من الواضح ما إذا كانت هواتف سامسونغ المستقبلية ستتخذ هذا الإجراء أيضًا لتثبيط فتح أداة تحميل التشغيل.