كشف مواصفات "Realme 8i" الذكي

كشفت أحدث التقارير التقنية، عن مواصفات هاتف ”realme 8i“ الذكي، الذي يأتي بمعالج ”Helio G96″، وكاميرا ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميغابيكسل.

ونشر حساب ”OnLeaks“ على موقع ”تويتر“، صورًا جديدة تكشف عن تصميم الهاتف الذكي، ويضم شاشة FHD + مقاس 6.59 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز.

وتحتوي الشاشة على نتوء للكاميرا الأمامية في الجزء العلوى الأيسر بدقة 16 ميغابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

بالحديث عن المواصفات، سيكون ”realme 8i“ أول هاتف ذكي في العالم مزود بشريحة ”MediaTek Helio G96″، مع كارت شاشة ”ARM Mali-G57 MP2″، مقترنا بـ 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من سعة تخزين UFS 2.2.

وفي الخلف، يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرا الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميغابيكسل، حيث من المتوقع أن يضم مستشعر سامسونغ ”ISOCELL JN1“ الذي يدعم بالفعل هواتف ”Redmi 10“ و ”vivo Y33s“، مع فلاش ”LED“، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل.

وبالنسبه للتصميم، يأتي ”realme 8i“ بهيكل بلاستيكي بلمسة نهائية لامعة مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج فيه، وفي الجزء السفلي يوجد مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم بجوار منفذ USB-C.

ويبلغ وزن الجهاز 194 غراما ويتميز بسماكة 8.6 ملم، كما يحتوي الهاتف على بطارية عملاقة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع.

في السياق، أطلقت شركة ”ريلمي“ الصينية أحدث هاتف ذكي ضمن مجموعة C للسوق الهندية، وهو هاتف ”Realme C21Y“.

ويتميز الهاتف بشاشة بحجم 6.5 بوصة بدقة تبلغ 1600 × 720 بكسل، ونسبة أبعاد تبلغ 20:9، ويوجد أيضًا نتوء للكاميرا الأمامية أعلى الشاشة بدقة 5 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات فيديو.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج ”Unisoc T610“ ثماني النواة، كما يتم تشغيله بواسطة نظام ”Android 11“ مع واجهة مستخدم مخصصة ”Realme UI“، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تعمل طوال اليوم مع الشحنة الواحدة.

وفي الخلف، يحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي الكاميرا، يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 13 ميغابيكسل، ومستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميغابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل.

وكانت شركة الهواتف الصينية ”ريلمي“ أطلقت هاتفي ”Realme GT“ و“GT Master Edition“، في 17 أغسطس/ آب الجاري بالهند.