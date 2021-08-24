سامسونغ تؤكد وجود هاتف Galaxy S21 FE‎‎

حقق هاتف سامسونغ لنسخة المعجبين Galaxy S20 FE نجاحًا كبيرًا العام الماضي، بفضل المواصفات القوية التي جعلته أقرب للهواتف الرائدة وسعره الجيد الذي يقربه من الفئات المتوسطة سعريا.

وكان من المفترض إطلاق خليفته جنبًا إلى جنب مع Galaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3 القابلين للطي، ومع ذلك تأخر إطلاق الهاتف المنتظر بسبب النقص المستمر في الرقائق.

وقبل أيام قليلة، نشرت شركة سامسونغ عن طريق الخطأ صورة للهاتف الذكي، والآن أكدت الشركة وجود الجهاز، ويبدو أن الشركة أدرجت بطريق الخطأ الهاتف الذكي غير المعلن عنه حتى الآن.

وذكر موقع ”سام موبيل“ التقني المقرب من شركة ”سامسونغ“، أنه على ما يبدو، سيأتي Galaxy S21 FE مع اشتراك لمدة 4 أشهر في YouTube Premium المدفوعة.

وبحسب الموقع فقد تم تسريب صور ومواصفات Galaxy S21 FE بالفعل، ويتميز الهاتف الذكي بشاشة Super AMOLED Infinity-O مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث 120 هرتز وHDR10 + وقارئ بصمات الأصابع في الشاشة.

وسيأتي الهاتف مزودًا بمعالج Snapdragon 888 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت/256 جيجابايت، مع مكبرات صوت أستريو وتصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء.

وتذكر المعلومات الواردة أنه سيتم تشغيل الهاتف المرتقب بوساطة بطارية يبلغ حجمها 4500 مللي أمبير في الساعة وهي تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات إضافة إلى دعمها الشحن اللاسلكي Qi.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية ”سيلفي“ بدقة 32 ميجابكسل وإعداد كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 8 ميجابكسل.

وستحتوي الكاميرا الأساسية بدقة 12 ميجابكسل والكاميرا المقربة بدقة 8 ميجابكسل على مثبت الصورة البصري OIS، وسيكون الهاتف قادرًا على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية باستخدام جميع كاميراته.

وسيأتي الجهاز مع عدد من المزايا الأخرى مثل الجهاز على نظام تحديد المواقع العالمي GPS واتصال جيل خامس 5G وكذلك اتصال لاسلكي Wi-Fi 6 وبلوتوث Bluetooth 5.0 مع اتصال NFC ومنفذ USB من النوع C وخدمة Samsung Pay.