بـ"بطارية عملاقة".. "فيفو" تطلق هاتف vivo Y33S في الهند

كشفت شركة الهواتف الصينية (فيفو) عن هاتف جديد متوسط المدى في الهند، تحت اسم ”vivo Y33S“.

ويحتوى هاتف vivo Y33S علي شاشة FHD + بحجم 6.58 بوصة، كما تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابكسل، لالتقاط الصور الشخصية والفيديو.

كما يتم تشغيل الهاتف الجديد بواسطة معالج MediaTek Helio G80، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين سعة 128 غيغابايت، ويمكن للهاتف -أيضًا- أن يستوعب ما يصل إلى 1 تيرابايت من بطاقات microSD إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر.

وفي الخلف، يأتي هاتف vivo Y33S على إعداد ثلاثي الكاميرا؛ إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 ومستعشر ماركرو بدقة 2 ميغابكسل، ومستعشر آخر عمق بدقة 2 ميغابكسل.

وسيعمل الهاتف الجديد بواجهة مسخدم Funtouch OS 11.1 استنادًا إلى نظام التشغيل Android 11، كما يحتوى -أيضًا- على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

ويحزم هاتف vivo Y33S بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 18 واط.

وبالنسبة للسعر، يمكنك الحصول على هاتف Vivo Y33s مقابل 17990 روبية هندية (242 دولارًا أمريكيًا)، كما يتوفر الهاتف الذكي في لونين، وهما الأسود والسماوى المتعرج، ويمكنك شراء الهاتف من متجر فيفو عبر الإنترنت، بالإضافة إلى شركاء البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الهند.

وقبل يومين، كشفت شركة ”فيفو“ رسميًا عن هاتف vivo Y21 في الهند. ويتميز الهاتف الجديد بمواصفات رائعة وسعر مناسب للغاية، ويأتي هاتف فيفو الجديد Vivo Y21، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.51 بوصة، بجودة HD +، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، كما تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل لالتقاط الصور السلفي.

كما يعمل الهاتف الجديد بواسطة معالج Helio P35 من MediaTek؛ مقترنًا بـ 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة microSD.

وفي الخلف، يحزم هاتف فيفو الجديد Vivo Y2، كاميرا رئيسية مزدوجة مع مستشعر بدقة 13 ميغابكسل، مدعومة بمستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، ويبلغ سمك الهاتف الذكي 8 مم ويزن 182 غرامًا.

وسيتم تشغيل هاتف Vivo Y21 الجديد، بواجهة المستخدم Funtouch OS 11.1، استناداً إلى نظام التشغيل Android 11، وتشمل الميزات الأخرى للهاتف، مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر، ومنفذ شحن من نوع USB-C، وتقنية البلوتوث 5.0، وقارئ بصمات الأصابع المثبت على جانب الجهاز.