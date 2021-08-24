أبرزها iPhone 13‌.. "أبل" تستعد لإطلاق 5 منتجات جديدة في سبتمبر

تستعد شركة ”أبل“ لإطلاق 5 منتجات جديدة خلال أيلول/ سبتمبر المقبل، على رأسها هاتف iPhone 13‌.

ونقل موقع MacRumors، عن المحلل في شركة ”ويدبوش سيكيوريتيز“ دانيال آيفز، توقعه أن الموعد الأكثر احتمالا لإطلاق هاتف ”آيفون 13“ هو 14 أيلول/ سبتمبر، بالتزامن مع حدث خاص افتراضي لشركة ”أبل“ للكشف عن أحدث منتجاتها.

وأفادت مصادر صينية بأن ”أبل“ لن تعقد مؤتمرا صحفيا واحدا، بل عدة مؤتمرات صحفية في أيلول/ سبتمبر لتسليط الضوء على عمليات إطلاق المنتجات الجديدة، مثل iPhone 13 وWatch Series 7 وAirPods 3 وMacBook Pro، حيث قرر عملاق التقنية تكريس كل اهتمامه في ”المؤتمر الرئيسي“ للهواتف الذكية الجديدة فقط.

كما أن ساعات Watch Series 7 الذكية، وسماعات AirPods 3 اللاسلكية بالكامل، وأجهزة iPad mini 6 وiPad 9 اللوحية MacBook Pro التي أعيد تصميمها بالكامل بـ 14 و16 بوصة، ستصدر أيضا في أيلول/ سبتمبر.

في السياق، يتوقع المحلل المعني بتتبع أخبار أبل، مارك جورمان في بلومبرغ، أن تقدم أبل خمسة منتجات جديدة في حدث سبتمبر.

آيفون 13

سواء ستطلق عليه أبل iPhone 12S أو iPhone 13، يمكننا أن نتطلع إلى ميزات جديدة.

ومن المتوقع أن تأتي جميع هواتف iPhone 13 الذكية، بـ“نوتش“ أصغر للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى وحدة الكاميرا الرئيسية المعدلة قليلًا، وستدعم الطرازات الأكبر بالسلسلة المرتقبة معدل تحديث تكيفيا للصور من 1 إلى 120 هرتز، بالإضافة إلى أن الشركة ستزيد من سعة ذاكرة التخزين الثابت حتى 1 تيرابايت.

Watch Series 7

من المحتمل أن تخطف ساعة Apple Watch Series 7 الجديدة الأنظار من iPhone 13 بتصميمها الجديد والترقية المتوقعة لشاشتها.

Airpods 3

في الواقع، كان من المتوقع بالفعل إصدار Airpods 3 في مؤتمر المطورين العالمي لهذا العام، بدلًا من ذلك، قدمت أبل سماعات Beats Studio Buds بعد وقت قصير، يُزعم أن تصميم الجيل الثالث يعد مزيجًا من Airpods 2 وAirpods Pro.

iPad Mini 6 وiPad 9

يدعي جورمان أن أبل تخطط لتقديم iPad جديد للمبتدئين من الجيل التاسع.

MacBook Pro

كان من المتوقع تقديم جهاز MacBook Pro قبل ذلك بكثير، كما ذكرت شائعات سابقة، سيتم تجهيز Macbooks Pro بحواف مسطحة وإطارات أرق حول الشاشة.