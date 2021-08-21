بسعر يناسب الجميع.. "فيفو" تطلق هاتف vivo Y21

كشفت شركة الهواتف الصينية ”فيفو“ رسمياً عن هاتف vivo Y21 في وقت سابق من اليوم في الهند، ويتميز الهاتف الجديد بمواصفات متوسطة وسعر مناسب للغاية.

يأتي هاتف فيفو الجديد Vivo Y21 بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.51 بوصة، بجودة HD +، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، كما تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل لالتقاط الصور السيلفي.

ويعمل الهاتف الجديد بواسطة معالج Helio P35 من MediaTek؛ مقترناً مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة microSD.

وفي الخلف، يحزم هاتف فيفو الجديد Vivo Y2 كاميرا مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميغابكسل، مدعومة بمستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، ويبلغ سمك الهاتف الذكي 8 مم ويزن 182 غراما.

وسيتم تشغيل هاتف Vivo Y21 الجديد بواجهة المستخدم Funtouch OS 11.1، استناداً إلى نظام التشغيل Android 11، وتشمل الميزات الأخرى للهاتف مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر، ومنفذ شحن من نوع USB-C، وتقنية البلوتوث 5.0، وقارئ بصمات الأصابع مثبتا على جانب الجهاز.

ويحتوي هاتف Vivo Y21 على بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.

ويتوفر الهاتف الذكي في خيارين للألوان، هما الأبيض الماسي والأزرق، ويبدأ سعر الطراز 4 / 128 غيغابايت نحو 208 دولارات أمريكية.

وقبل يومين كشفت الشركة الصينية النقاب عن أحدث هاتف في سلسلة iQOO 8، وهو iQOO 8 Pro، ويحتوى الهاتف على شاشة E5 LTPO OLED من سامسونغ منحنية مقاس 6.76 بوصة، بدقة عرض 3200×1440 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج +Snapdragon 888، بمعمارية 5 نانومتر، الذي يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، مدعوما بمعالج رسوميات Adreno 660، مقترناً بـ8/12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 و512 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية.

وفي الخلف، يأتي iQOO 8 pro بكاميرا خلفية ثلاثية، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وأخرى بزاوية عريضة 114 درجة بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة ثالثة بدقة 16 ميغابكسل.

ويضم هاتف iQOO 8 pro بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 120 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، كما يعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهة OriginOS 1.0.