"سوني" تطلق رسميًا هاتف Sony Xperia 10 III Lite

كشفت شركة ”سوني“ اليابانية، اليوم السبت، بشكل غير متوقع النقاب عن هاتف Sony Xperia 10 III Lite في اليابان.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت عملاق التكنولوجيا اليابانية عن Xperia 10 III بمعالج Snapdragon 690 SoC، وكاميرا خلفية ثلاثية.

ويتوافر هاتف Sony Xperia 10 III Lite مقابل 46800 ين ياباني (حوالي 425 دولارًا أمريكيًا)، كما يأتي الهاتف في 5 ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والوردي، والأزرق، ومع ذلك، فإن اللونين الأخيرين حصريًا لشركة Rakuten، وسيكون الهاتف الذكي متاحًا للشراء، اعتبارًا من الـ 27 من أغسطس/ آب الجاري في اليابان.

وبالنسبة للمواصفات، يتميز هاتف Sony Xperia 10 III Lite بشاشة OLED مقاس 6 بوصات FHD +، بدقة 1080 بكسل، وتبلغ نسبة أبعاده 21: 9، ويدعم تقنية HDR، كما تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل لالتقاط الصور السيلفي.

وبالانتقال إلى الخلف، يحتوي الهاتف الذكي على نظام كاميرا ثلاثي، إذ تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 12 ميغابكسل، وعدسة تلي فوتوغرافي بدقة 8 ميغابكسل، ومستشعر بزاوية عريضة بدقة 8 ميغابكسل.

ويتم تشغيل هاتف Sony Xperia 10 III Lite بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 690 SoC، مقترنًا بـ 64 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية، و6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، كما يحتوي الهاتف على فتحة microSD للتوسيع.

ويحزم الهاتف الجديد بطارية كبيرة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط.

كما يحتوي الجهاز على العديد من المزايا الأخرى، فهو حاصل على شهادة IP68 لمقاومة للغبار والماء، كما يأتي الهاتف مزودًا بشريحة eSIM.

ويحمل العديد من المواصفات التي تؤهله للمنافسة القوية مع إصدارات الشركات الأخرى، ويأتي بوزن 169 غرامًا، وأكثر ما يميزه وزنه الخفيف، مع أبعاد 154 × 68 × 8.3 ملم.

جدير بالذكر، أن هذا الإصدار يأتي، اليوم، بعد أن طرحت عملاق التقنية اليابانية هاتف Sony Xperia 10 III، في الـ 14 من أبريل/ نيسان الماضي، ويتميز هاتف Xperia 10 III بشاشة OLED بحجم 6 بوصات، مع دعم تقنية HDR 10، ومعدل تحديث يبلع 60 هيرتز، وتبلغ نسبة أبعاده 21: 9، ويتميز الهاتف بطول أقل بنسبة 3مم.

وتدعم الشاشة طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 6 المقاوم للصدمات والخدوش، ويدعم الهاتف معايير IP65/68 لمقاومة الماء والغبار.