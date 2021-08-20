"غوغل" تعتزم إغلاق تطبيق "أندرويد أوتو"

قالت شركة ”غوغل“ إنها ستغلق تطبيق ”Android Auto for Phone Screens“، المخصص للهواتف الذكية، مع النشر القادم لنظام التشغيل “ Android 12″، ومع ذلك فإن ”Android Auto“ لن يختفي تمامًا، لكن سيتم دمجه في ”Google Assistant“.

ووفق موقع ”ذا فيرج“، سيتوجب على الشخص الذي يريد واجهة سهلة القيادة لهاتف ”أندرويد“ استخدام وضع القيادة الخاص بـ Google Assistant، والمتوفر على ”غوغل مابس“ أو عبر واجهة ”Android Auto“ الأصلية المتوفرة في سيارات محددة.

ومعروف أن تطبيق ”Android Auto“ كان يتيح لمستخدمه التركيز أثناء القيادة والتحكم في ميزات، مثل التنقل والخرائط والمكالمات والرسائل النصية والموسيقى، كما يتيح التطبيق، الذي يمكن تنزيله من متجر بلاي، إمكانية التفاعل مع نظام المعلومات والترفيه في السيارة.

وقالت ”غوغل“، في بيان: ”بالنسبة لمن يستخدمون تجربة الهاتف المحمول (تطبيق Android Auto للهاتف)، سيتم نقلهم إلى وضع القيادة في Google Assistant“.

وذكرت أنه ”بدءًا من Android 12، سيكون وضع القيادة في Google Assistant بمثابة تجربة قيادة متكاملة على الهاتف المحمول. ليس لدينا المزيد من التفاصيل لمشاركتها الآن ”.

وجاء تأكيد ”غوغل“ بعد ذلك، حيث ذكر موقع XDA Developers التقني أن بعض المستخدمين شاهدوا رسالة في تطبيق Android Auto توجههم إلى وضع القيادة Google Assistant كبديل.

ووفقًا لموقع XDA Developers الأمريكي، ربما لاحظ بعض مالكي هواتف Pixel الذكية التي تعمل بنظام Android 12 أن التطبيق لم يعد يعمل، بدلاً من ذلك، تظهر رسالة تخبرهم أن “ Android Auto متاح الآن فقط لشاشات السيارة، أما للهاتف جرب Google Assistant Driving View بدلاً من ذلك“.

وكانت ”غوغل“ قررت في 2019 إنشاء معظم ميزات Android Auto بنظام Android 10، وكان أمرا جيدا لأي شخص لديه سيارة متوافقة مع Android Auto، لكن أي شخص لديه سيارة قديمة سيفقد الوصول لواجهة القيادة سهلة الاستخدام والمتاحة مباشرة بهواتفهم.

وتركزت خطة ”غوغل“ لهؤلاء المستخدمين عبر استخدام Google Assistant الجديد للقيادة، ومع ذلك، فقد تأخر هذا البرنامج، وعلى الرغم من الإعلان عنه في عام 2019، فقد تم إطلاقه مؤخرًا في أواخر العام الماضي.

ومن المقرر أن يقرأ Google Assistant أيضًا الرسائل النصية الواردة بصوت عالٍ، ويمكن للسائقين إملاء نصوص الرد إذا اختاروا ذلك وأوامر التحكم في الوسائط.