بعد طرحهما.. هل يتفوق هاتف Xiaomi Mi Mix Fold على Galaxy Z Fold3؟

وصلت الهواتف القابلة للطي من سامسونغ إلى الجيل الثالث، وأطلقت العملاق الكوري للتو هاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطي الذي يحل جميع مشاكل الأجيال السابقة ويضيف الكثير من الميزات المثيرة للاهتمام حقا مثل قلم S Pen المستعار من سلسلة Samsung Galaxy Note.

ولكن هل هو حقا أفضل هاتف قابل للطي في السوق يمكن أن يتحول إلى جهاز لوحي؟ أم يمكنك العثور على شيء أفضل من العلامات التجارية الأخرى؟.

ولكن هل تعلم أن الهاتف الوحيد القابل للطي القادر على منافسة هاتف Galaxy Z Fold3 عالميا هو Xiaomi Mi Mix Fold، إليك المقارنة بين مواصفاتهما، وهل يتفوق أي منهما على الآخر:

التصميم

يعد هاتف Xiaomi Mi Mix Fold جذابا للغاية؛ لأنه يتمتع بتصميم مع ظهر من السيراميك، بينما يتمتع Galaxy Z Fold3 بظهر زجاجي كلاسيكي مقترن بإطار من الألمونيوم.

من ناحية أخرى، فإن Samsung Galaxy Z Fold3 مقاوم للماء مع شهادة IPX8، كما أنه يأتي مع زجاج Gorilla Glass Victus من Corning المقاوم للصدمات والخدوش.

أخيرا وليس آخرا، إنه أكثر إحكاما وذا تصميم أكثر أناقة، ما عليك سوى إلقاء نظرة على وحدة الكاميرا لملاحظة مدى ضآلة تصميمها، كما يدعم هاتف Galaxy Z Fold3 قلم S Pen وتقنية eSIM، بينما لا يحتوي Xiaomi Mi Mix Fold على قلم، فهو هاتف ثنائي الشريحة (على عكس منافسه) لكنه لا يحتوي على eSIM.

الشاشة

تُعتبر شاشة هاتف Galaxy Z Fold3 هي الأولى التي تأتي مع لوحة Eco2OLED القادرة على تحسين الكفاءة من أجل توفير استهلاك أقل للطاقة، ويبلغ قطر الشاشة الداخلية القابلة للطي 7.6 بوصة ودفة عرض Quad HD + ، بالإضافة إلى شهادة HDR10 +، أعلى سطوع، ومعدل تحديث 120 هرتز.

ولا يزال هاتف Xiaomi Mi Mix Fold مزودا بلوحة قابلة للطي رائعة بقطر 8.01 بوصة ودقة عرض Quad HD + وما يصل إلى مليار لون و HDR10 + و Dolby Vision.

ويحتوي Galaxy Z Fold3 على شاشة أكثر إثارة للاهتمام، لكن Mi Mix Fold يظل مذهلا، ويحتوي كلا الهاتفين على شاشة OLED خارجية لأولئك الذين يرغبون في استخدامها كهواتف عادية، بالإضافة إلى قارئات بصمات الأصابع المثبتة على الجانب.

المعالج

يتم تشغيل كل من Galaxy Z Fold3 و Xiaomi Mi Fold بواسطة معالج Snapdragon 888، ولكن مع Xiaomi Mi Mix Fold، يمكنك الحصول على المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي: حتى 16 غيغابايت بدلا من 12 غيغابايت فقط، في كلا الهاتفين، تصل سعة التخزين الداخلية إلى 512 غيغابايت.

وتعمل الهواتف بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم مخصصة في الأعلى، وتعد هذه الهواتف رائدة وتوفر أداء مذهلا بفضل أجهزتها الرائدة، فضلا عن دعم اتصال الـ5G الكامل.

الكاميرا

يحتوي Galaxy Z Fold3 على كاميرا خلفية ثلاثية تتضمن ثلاثة مستشعرات بدقة 12 ميغابكسل، وتأتي الكاميرا الرئيسية مع تقنية OIS وعدسة تليفوتوغرافي مع تقريب بصري 2x وكاميرا فائقة السرعة، كما يأتي مزودا بكاميرا تحت الغطاء بدقة 4 ميغابكسل وكاميرا أسفل الشاشة بدقة 10 ميغابكسل قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K.

بينما يحتوي هاتف Xiaomi Mi Mix Fold على كاميرا رئيسية رائعة بدقة 108 ميغابكسل، وعدسة تلي فوتوغرافي بدقة 8 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 13 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل على الشاشة الخارجية.

البطارية

يحتوي هاتف Xiaomi Mi Mix Fold على بطارية أكبر حيث تبلغ سعتها 5020 مللي أمبير ويمكن أن يوفر عمرا أطول للبطارية، كما يدعم تقنية الشحن الأسرع بقوة 67 وات (سلكيا).

ومع ذلك، على عكس Galaxy Z Fold3، فإنه يفتقر إلى الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، ويمكنك فقط شحن Mi Mix Fold بكابل، بينما يمكنك اختيار أجهزة الشحن اللاسلكية Qi إذا كنت تستخدم Galaxy Z Fold3.

السعر

إن سعر Galaxy Z Fold3 يبلغ 1799 دولارا في السوق العالمية، بينما يبدأ سعر Xiaomi Mi Mix Fold من 1300 – 1522 دولارا في آسيا.

وفي النهاية، يفوز Galaxy Z Fold3 بالمقارنة؛ لأنه مقاوم للماء، ويأتي مزودا بشحن لاسلكي، وكاميرات أكثر إثارة للاهتمام، وتكنولوجيا الكاميرا تحت الشاشة، ودعم S Pen، والمزيد.

لكن يظل Xiaomi Mi Mix Fold خيارا صالحا بفضل تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات والزوم البصري 3x والبطارية الأكبر حجما.