الكشف عن مواصفات هاتفي فيفو Y33s وY21s

أفادت تسريبات جديدة بأن شركة فيفو – Vivo تستعد لإطلاق هاتفين جديدين من سلسلة Y في الهند، وهما Vivo Y33s و Vivo Y21s، وكشفت التقارير عن مواصفاتهما وبعض صورهما.

هاتف Vivo Y21s

وفقا لموقع ”غادجيتس“، تكشف الملصقات التي تم تسريبها، أن هاتف فيفو واي 21 إس – Vivo Y21s سيأتي مزودا بشاشة Halo FullView مقاس 6.5 بوصة، بدقة HD بلس تبلغ 720 × 1600 بكسل، ونسبة عرض تبلغ 20:9.

هذا ومن المقرر أن تصل نسبة الشاشة إلى حجم جسم الجهاز إلى 89%، وأن يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة FunTouch OS 11.1.

ويأتي هاتف فيفو واي 21 إس – Vivo Y21s بمعالج Helio P35 من ميديا تيك وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع من خلال بطاقة ذاكرة الخارجية Micro sd حتى 1 تيرابايت.

ويحتوي هاتف فيفو واي 21 إس – Vivo Y21s على بطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 18 واط.

وبالنسبة للكاميرا، يتميز هاتف فيفو واي 21 إس – Vivo Y21s بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للسيلفي ومكالمات الفيديو، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل.

وتشمل مزايا الهاتف الأخرى تقنية 4G VoLTE المزدوجة وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق وبلوتوث إصدار 5.0 ومستشعر بصمة مثبتا على الجانب.

هاتف Vivo Y33s

في حين سيأتي هاتف فيفو واي 33 إس – Vivo Y33s بشاشة Halo FullView FHD+ مقاس 6.58 بوصة، ونسبة عرض تبلغ 20:9، ونسبة شاشة إلى حجم جسم الجهاز تبلغ 90.6%.

وسيعمل هاتف فيفو واي 33 إس – Vivo Y33s بمعالج Helio G80، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 4 و8 جيجا بايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

ويحتوي هاتف فيفو واي 33 إس – Vivo Y33s على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

أما بالنسبة للكاميرات، فيأتي هاتف فيفو واي 33 إس – Vivo Y33s بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وأخرى خلفية ثلاثية العدسة بما في ذلك كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرتان ثانويتان 2 ميجابكسل.