شاومي تكشف عن هاتف Redmi 10

كشفت شركة ”شاومي“ الصينية عن هاتفها الذكي Redmi 10 في ماليزيا، ومن المتوقع وصوله إلى الأسواق العالمية خلال أيام.

ووفقا لموقع ”جي إس إم ارينا“، من حيث التصميم يأتي Redmi 10 بهيكل بلاستيكي بثلاثة ألوان، هي: الرمادي الكربوني، الأبيض، والأزرق اللامع، وتبلغ أبعاده 161.95 × 75.53 × 8.92 ملم ويزن 181 جرامًا.

يحتوي الهاتف على شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث AdaptiveSync قابل للتعديل يصل إلى 90 هيرتز.

ويأتي الهاتف بمعالج Helio G88 من شركة ”ميدياتك“، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل ”أندرويد 11“ مع واجهة MIUI 12.5، ويدعم بطاقة SIM مزدوجة، وشبكات الجيل الرابع 4G، وتقنية WiFi مزدوج النطاق، وبلوتوث Bluetooth 5.0، وتقنية GPS، ومنفذ Type-C USB، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

أما بالنسبة للكاميرا، فيأتي ”شاومي ريدمي 10“ بكاميرا خلفية رباعية العدسة بما في ذلك كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى بزاوية واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير القريب بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل .

ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية في وسط الجزء العلوي من الشاشة، بدقة 8 ميجا بكسل للسيلفي ومكالمات الفيديو المرئية.

وتشمل مزايا الهاتف الأخرى مستشعر بصمة مثبتا على الجانب، وسماعات استريو مزدوجة، ودعم بطاقة MicroSD.

ويحتوي هاتف شاومي ريدمي 10 على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، والشحن العكسي بسرعة 9 واط، مع شاحن 22.5 واط في الصندوق.

ويبلغ سعر النسخة التي تحتوي على 4 جيجابايت رام و64 جيجابايت سعة تخزين بـ 153 دولارًا، بينما سيتم بيع النسخة التي تحتوي على 6 جيجابايت رام و128 جيجابايت من سعة التخزين بـ 177 دولارًا، وسيكون الهاتف متاحًا للشراء بدءًا من 20 أغسطس في ماليزيا، وفي الأسواق العالمية خلال أيام.

ودأبت ”شاومي“ في السنوات الأخيرة على غمر سوق الهواتف الذكية بالعديد من الإصدارات متوسطة المواصفات، إلى جانب الهواتف الرائدة التي تنافس كبرى الشركات، وذلك في مسعى من الشركة الصينية لحجز أكبر حصة لها من سوق الهواتف المتحركة، وإرضاء كافة شرائح المستهلكين، وتوفير مختلف احتياجاتهم من الهواتف، وهو ما جعلها محط أنظار الكثيرين.