معلومات مثيرة حول سلسلة "أيفون 13" المقبلة من "أبل"‎‎

كثرت التسريبات والشائعات على مدار الأيام الأخيرة بشأن سلسلة هواتف ”أيفون 13“ iPhone 13 المرتقبة، ومع أنها كانت تسريبات جيدة ومبشرة، إلا أن ما تم الكشف عنه مؤخراً يحمل صدمة، بحسب ما أوردته مجلة ”فوربس“.

وقالت المجلة في تقرير لها إنه تم مؤخرا تسريب خطط إطلاق iPhone 13 من شركة ”أبل“ وهي تحتوي على صدمة، حيث كشف أحد المصادر أن الشركة ستطلق السلسلة الجديدة في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.

وفي الوقت الذي لم يحدد المصدر تاريخا محددا لإصدار السلسلة، إلا أن الأسبوع المتوقع هو ما بين بين 13 و 17 سبتمبر المقبل، مع تأكيد أقرب الترجيحات إلى أن يكون حدث الإطلاق يوم الثلاثاء 14 سبتمبر مع فتح الطلبات المسبقة يوم الجمعة 17 سبتمبر، كما جرت عليه العادة مع ”أبل“.

وعلاوة على ذلك تم الكشف أن طرازات iPhone 13 Pro ستحتوي على ترقيات تخزين ”مذهلة“، حيث تؤكد المصادر أن تشكيلة iPhone 13 ستطلق مع 1 تيرابايت لطراز iPhone 13 Pro وهي ضعف مساحة التخزين الحالي لجهاز iPhone 12 Pro.

ويقال إن طراز Pro يستخدم مساحة تخزين أكبر بكثير من حتى لقطات فيديوK 4 الحالية، مما يجعل 1 تيرابايت لهواتف iPhone 13 ضروريًا لعشاق الفيديو والمحترفين، مع إمكانية وجود طراز متوسط المستوى بسعة 512 جيجابايت.

وأصبحت خيارات التخزين الداخلي في سلسلة هواتف ”آيفون 13“ وهي 128 جيجا بايت / 512 جيجا بايت / 1 تيرا بايت لديها إمكانية بيع هائلة في كل نقطة سعر.

وتشير المعلومات إلى أن مجموعة iPhone 13 ستحتوي أيضًا على كاميرات جديدة ضخمة وبطاريات أكبر وشحن أسرع ونتوء أصغر وواي فاي من الجيل التالي – في طرز Pro – شاشات 5G و ProMotion مطورة عالميًا.

والأكثر مفاجأة هنا، حسب التسريبات، أن شركة ”أبل“ ستقوم بتجميد أسعار iPhone 13 ما سيؤدي إلى دورة مبيعات خارقة أخرى، وهذا يعني عدم زيادة أسعار هواتف السلسلة هذا العام، ومع ذلك، فإن ظروف السوق تعني أنه لا يزال يُطلب منك دفع الكثير مقابل السعر المطلوب.