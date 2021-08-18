كيف تضمن سامسونغ خصوصية بياناتك في Galaxy Z Fold 3 ؟‎‎

أكدت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية أنها تضمن خصوصية البيانات بدرجة عالية لمستخدمي هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 3 الذي أصدرته مؤخرا ويترقب العالم نزوله للأسواق في الشهر المقبل.

وقالت شركة سامسونغ إن خدمة SAMSUNG KNOX تضمن حماية الخصوصية في العصر الرقمي، من خلال دمج الخاصية في الجهاز والبرامج الخاصة بهاتفك، لحمايتها على عدة طبقات، والحفاظ على خصوصية بياناتك.

وزودت الشركة هاتفها الأسطوري القابل للطي بميزة أخرى لحماية البيانات وهي ”التعرف على الوجه“، وقالت إن الجهاز ”يتعقبك ليحميك“، موضحة أنه حين يكون هاتفك مفرودا، يمكنك فتحه بسهولة من الشاشة الرئيسية، فالكاميرا الموجودة أسفل الشاشة، تتعقب وجهك بمنتهى الدقة لتحافظ على سلامة بياناتك.

وعبر بصمة الإصبع الجانبية سيكون ”الأمان في يدك“ حسب سامسونغ، حيث يمكنك فتح الهاتف حتى لو كنت واضعا الكمامة، فسواء كان الهاتف مطويا أو مفتوحا، سيتيح لك قارئ بصمة الإصبع استعمال فتح القفل الآمن والدقيق بأصابعك.

أطلقت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، مؤخرا، هاتفها الرائد Galaxy Z Fold 3 في حدث Galaxy Unpacked السنوي الأبرز للشركة، وأحدث الهاتف أصداء واسعة، وإشادات كبيرة بفضل التطور الهائل الذي أجرته الشركة عليه.

وكان من بين التطويرات التي طرأت من جانب سامسونغ على برمجيات الجهاز ما شهدته واجهة المستخدم One UI من تغييرات جعلت الهاتف القابل للطي أقرب ما يكون إلى جهاز حاسب حقيقي بفضل المزايا التي يقدمها بواجهته الجديدة.

وبحسب سامسونغ، توفر واجهة المستخدم One UI تفاعلات على نمط الكمبيوتر لتمنح المستخدم مساحة إضافية، فقد تم تحسين التطبيقات المفضلة الآن للاستفادة من الشاشة الرئيسة إلى أبعد الحدود، عبر عرض المزيد من المعلومات بسرعة كبيرة.

وسهلت سامسونغ على المستخدم تقسيم الشاشة الكبيرة إلى 3 نوافذ فتح كل منها تطبيقا مختلفا، ثم فتح 5 تطبيقات أخرى عبر النافذة المنبثقة، ويمكن حفظ مجموعات من التطبيقات على لوحة Edge لفتحها لاحقا والقيام بالمهام المتعددة بشكل فوري، وكل هذا في وقت واحد.

وتقول سامسونغ إن المستخدم للهاتف القابل للطي سيلاحظ أن Galaxy Z Fold 3 يمنحه إنتاجية شبيهة بجهاز الكمبيوتر، ويطوى في جيبه ليسهل عليه حمله والتنقل به كحاسب محمول.