الكشف عن موعد الإصدار العالمي لهاتف ZTE Axon 30 5G

قبل شهر، قدمت شركة ZTE الصينية هاتفها Axon 30 5G، خليفة أول هواتفها الذكية بتقنية الكاميرا الأمامية غير المرئية، ووعدت بأن يكون أكثر إقناعا بكثير من سابقه في هذا الشأن، إذ سيتم بيعه أخيرا في التاسع من أيلول/ سبتمبر، وفقا لموقع gsmarena.

وكانت ZTE أعلنت عن الإطلاق العالمي السريع لهاتفها الذكي المزود بكاميرا خفية من الجيل التالي، ZTE Axon 30، وعلى عكس هاتف Axon 20، الذي أطلقته الشركة العام الماضي، فإن كاميرا Axon 30 الأمامية ستكون غير مرئية بالفعل تحت الشاشة.

وسيتم إطلاق الهاتف الذكي في وقت واحد في الـ9 من سبتمبر/ أيلول في العديد من البلدان الأوروبية، وأيضا في أمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وسيتم بيع الإصدار، الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين فلاش داخلية بسعة 128 جيجابايت، مقابل 500 يورو في أوروبا، و430 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة.

كما سيتم بيع الإصدار الثاني، وهو أكثر رقيّا بقليل مع 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 مساحة تخزين، مقابل 600 يورو.

وستبدأ طلبات الحجز المسبق في الـ9 من سبتمبر/ أيلول، ويمكن للمشترين للمرة الأولى الطلب عن طريق دفع 10 دولارات كوديعة، والحصول على قسيمة بقيمة 30 دولارا وسماعات ZTE LiveBuds المجانية، التي تكلف 40 دولارا بشكل منفصل.

وبدأت المبيعات في الصين في الـ3 من أغسطس 2021، بسعر 340 دولارا و475 دولارا أمريكيا للإصدارات ذاتها للسوق العالمية.

ومن بين مميزات الهاتف الذكي شاشة أوليد مقاس 6.92 بوصة بدقة 2460 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مع مستشعرات رئيسة وزاوية عريضة وماكرو وعمق (64 و8 و5 و2 ميجابكسل) على التوالي، وكاميرا أمامية مخفية بدقة 16 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 870 SoC، وبطارية بسعة 4200 مللي أمبير ساعة، ونظام تشغيلAndroid 11 بواجهة MyOS 11.

وكانت العلامة التجارية الصينية فاجأت العالم في سبتمبر/ أيلول 2020، بـ Axon 20 5G، وهو هاتف ذكي مذهل يتميز بدمج مستشعر أمامي غير مرئي، وهو الأول من نوعه في عالم الهواتف الذكية.

واعتبرت _في ذلك الوقت_ متقدمة على جميع منافسيها، بما في ذلك الشركات المصنعة، مثل: سامسونغ، التي اعتمدت للتو هذه التقنية بالشاشة القابلة للطي لأحدث هواتفها Galaxy Z Fold 3.