بعد دعمهما بالقلم.. من يتفوق على الآخر Z Fold 3 أم Galaxy S21؟

على الرغم من عدم وجود الكثير من القواسم المشتركة بين هاتفي Galaxy Z Fold 3 وGalaxy S21 Ultra الرائدين، إلا أن عنصرًا واحدًا على وجه الخصوص يقربهما من بعضهما؛ وهو قلم S Pen، فكلا الهاتفين موجودان خارج سلسلة Galaxy Note، وكلاهما يدعمان قلم S Pen.

ويحتل كلاهما أيضًا قمة سلاسلهما، على سبيل المثال، إنهما من الهواتف الرائدة وتُباع بأسعار مميزة، على الرغم من أن Galaxy Z Fold 3 من الواضح أنه أكثر تكلفة نظرًا لأنه يتميز بتقنيات جديدة، مثل شاشة قابلة للطي وكاميرا تحت الشاشة.

ولهذا، دعنا نلقي نظرة فاحصة على هذين الهاتفين المتميزين من سامسونغ جنبًا إلى جنب ونرى ما قد يكون مشتركًا بينهما وأيهما الأفضل.

ملك القلم

ويقدم كل من هاتفي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy S21 Ultra دعم قلم S Pen، لكن لا توجد بكلا الهاتفين حافظة مخصصة للملحق، وبدلاً من ذلك، يتوفر للعملاء خيار شراء قلم S Pen مع أو دون حقيبة واقية بشكل منفصل.

لا تعمل طرازات قلم S Pen العادية مع Z Fold 3، ولا يعمل إصدار S Pen Fold مع Galaxy S21 Ultra أو أي أجهزة أخرى، لكن قلم S Pen Pro يسد هذه الفجوة.

بصرف النظر عن التفاصيل الفنية، يمكن لجهاز Galaxy Z Fold 3 تقديم تجربة متفوقة مع قلم S Pen لحقيقة بسيطة وهي أن جهاز الإدخال مقترن بشاشة كبيرة بما يكفي لتناسب الجهاز اللوحي، وعلاوة على ذلك، قامت سامسونغ بتحديث تطبيق Notes الخاص لجهاز Galaxy Z Fold 3.

وفي النهاية، يبدو أن هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي يتقدم بخطوتين عن شقيقه الأصغر Galaxy S21 Ultra بقلم S Pen.

المتفرد بالكاميرات

تشترك أحدث إصدارات سامسونغ القابلة للطي في العديد من مكونات الأجهزة الداخلية مع Galaxy S21 Ultra، بدءا من المعالج إضافة إلى خيارات الذاكرة المماثلة وقدرات الشحن السريع.

إلا ان ما يميز هذين الهاتفين، بصرف النظر عن الاختلافات الواضحة في التصميم، هو الكاميرات، فلا توجد طريقة للتغلب على حقيقة أن Galaxy S21 Ultra هو هاتف مزود بكاميرا متفوقة، حيث يتميز بقدرات تكبير 10x وتسجيل فيديو بدقة 8K ومستشعر سيلفي ضخم بدقة 40 ميغابكسل.

وفي الوقت نفسه، يأتي Galaxy Z Fold 3 بكاميرات عمرها ثلاث سنوات ولكنه يقدم تقنية UDC (الكاميرا تحت الشاشة)، ومع ذلك، فإن جودة الصورة ليست أفضل ما يميزها، على الرغم من أنها مثيرة للإعجاب على حقيقتها.

ومع ذلك، فإن مستشعر UDC مناسب بشكل أفضل للتجارب الغامرة أكثر من التقاط صور سيلفي.

المظهر الخارجي

يأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 بتصميم مميز للغاية، حيث يسمح عامل الشكل الذي يشبه الكتاب بجعله أكثر إثارة للاهتمام، في حين إن Galaxy S21 Ultra أكثر صلابة بالمعنى الحرفي والمجازي.

ويعد Z Fold 3 جهازا إنتاجيا بالكامل، وهو عملي أكثر بكثير من Galaxy S21 Ultra، ليس من حيث الشكل أو الوزن بقدر ما يتعلق بالإنتاجية المتنقلة والأدوات المختلفة التي يقدمها، كما أنه يوفر تجربة أكثر ثراءً،

ويرجع الفضل جزئيًا في ذلك إلى تصميمه الفريد وواجهة مستخدم One UI 3.1.1.

من ناحية أخرى، يعد Galaxy S21 Ultra هاتفًا أكثر متانة، ويتميز بمقاومة الغبار والماء، ولا يحتوي على مفصلة أو لوحة قابلة للطي، لذا فهي أقل عرضة للتلف بمرور الوقت.

أيهما الأفضل؟

كلا الهاتفين رائعان، لكنهما موجودان في أجزاء مختلفة من سوق الهواتف المحمولة ويلبيان احتياجات مختلفة، أحدهما أفضل مع قلم S Pen، لكن الآخر يتفوق في التصوير عبر الهاتف المحمول.

ويعد Galaxy Z Fold 3 أفضل للوسائط المتعددة والترفيه والإنتاجية، لكن Galaxy S21 Ultra أخف وزنًا وأكثر مرونة.

ويعتبر Galaxy Z Fold 3 هاتفًا أكثر إثارة للاهتمام بفضل تصميمه القابل للطي والكثير من الأدوات للإنتاجية، ولكنه يقدم بعض التنازلات على طول الطريق لتحقيق هدفه.

وبينما يعد Galax S21 Ultra أكثر تقليدية ويمكن القول إنه ممل قليلاً بالمقارنة، ولكنه رهان أكثر أمانًا للعملاء الذين قد لا يرغبون في القفز على عربة الهواتف القابلة للطي حتى الآن، أو للأشخاص الذين يحتاجون إلى كاميرا محمولة رائعة.