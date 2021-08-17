سامسونغ تطلق هاتف Galaxy A52s 5G

طرحت شركة الهواتف الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ، اليوم الثلاثاء، هاتف Galaxy A52s 5G الذكي، ويصل الهاتف مع معالج Snapdragon 778G، وقدرة شحن تبلغ 25 واط.

ويحتوي هاتف Galaxy A52s 5G على شاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة، مع معدل تحديث 120 هيرتز، ودقة عرض 1080 بكسل.

ويحتوي الهاتف على قارئ بصمات الأصابع مدمج في الشاشة، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل، مع عدسة ثابتة التركيز f / 2.2.

ويعمل الجهاز بمجموعة شرائح 6 نانومتر مدمجة والتي تتميز بـ 4 نوى Kryo 670 (استنادًا إلى Cortex-A78)، مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 642L المتطورة، ومودم X53 5G.

ويأتي الهاتف الذكي في 3 خيارات للذاكرة، بحسب التوافر المحلي؛ الأول 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت، والثاني مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين 128 غيغابايت، والثالث مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين 256 غيغابايت، كما يضم الهاتف فتحة microSD إذا اكتشفت أنك بحاجة إلى مزيد من السعة التخزينية لاحقًا.

وفي الخلف، يحتوي هاتف Galaxy A52s 5G على إعداد رباعي الكاميرا، مع مستشعر رئيس بدقة 64 ميغابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميغابكسل، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 5 ميغابكسل، ومستشعر عمق 5 ميغابكسل، كما يمكن للكاميرا الخلفية تسجيل مقاطع فيديو بدقة K 4 بمعدل 30 إطارًا في الثانية أيضًا.

جدير بالذكر، أن الهاتف الذكي حصل على تصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء (يمكن غمره حتى متر واحد في الماء العذب لمدة 30 دقيقة)، كما يحتوي أيضًا على مكبرات صوت ستيريو.

ويضم هاتف Galaxy A52s 5G بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، وهو ما تدعي شركة سامسونغ أنه يكفي لمدة يومين من الاستخدام.

ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، ويحتوي الهاتف على فتحة بطاقة SIM مزدوجة، وتقنية اتصال Wi-Fi 5، وبلوتوث 5.0، ويدعم أيضًا خاصية NFC، ويأتي مع منفذ USB من النوع C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

وبالنسبة للسعر والتوافر، سيتوفر هاتف Galaxy A52s 5G في المملكة المتحدة، اعتبارًا من 3 سبتمبر، على أن تبدأ الطلبات المسبقة في 24 أغسطس، بسعر يبدأ من 563.42 دولار أمريكي، وسيتوافر الهاتف للبيع في 4 ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والبنفسجي، والأخضر.