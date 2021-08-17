موتورولا تطلق هاتفين من سلسلة Edge 20

كشفت شركة الهواتف الأمريكية موتورولا عن هاتفين من سلسلة Motorola Edge 20، وأهم ما يمزيهما الكاميرا التي جاءت بدقة 108 ميغابكسل.

وتشتمل السلسلة على هاتفي Edge 20 و Edge 20 Fusion، الأول يأتي بشاشة 6.67 بوصة FHD + OLED توفر معدل تحديث عالٍ يبلغ 144 هرتز أيضًا، وتضم الشاشة نتوءًا لكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

ويعمل الجهاز بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 778 مقترنًا بوحدة معالجة الرسومات Adreno 642L، وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت، ويعمل هاتف Motorola Edge 20 بنظام التشغيل Android 11 OS.

ويضم الهاتف بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، كما يحتوي على ماسح ضوئي لبصمة الإصبع مثبت على الجانب.

وبالنسبة للكاميرا، يحتوى هاتف Edge 20 على وحدة كاميرا ثلاثية، مع كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، إلى جانب عدسة بزاوية عريضة 16 ميغابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي يوفر تقريبًا بصريًا يصل إلى 3x، وتقريبًا رقميًا يصل إلى 30x.

ويدعم الجهاز أيضًا ميزات الاتصال المعتادة مثل اتصال 5G و LTE وتقنية WiFi مزدوج النطاق، واتصال بلوتوث 5.2 مع خدمة GPS كذلك.

ويحتوي الهاتف الآخر Edge 20 Fusion على شاشة 6.67 بوصة FHD + OLED، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، إلى جانب دعم لتقنية HDR10 + و 10 بت ألوان ومجموعة ألوان DCI P3، كما تضم الشاشة الأمامية نتوءًا للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل لالتقاط صور السيلفي، والفيديو.

ويضم الهاتف معالج MediaTek Dimensity 800U SoC، مقترنًا مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية.

وزودت شركة موتورولا هاتف Edge 20 Fusion ببطارية أكبر تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.

وفي الخلف، تم تجهيزه بكاميرا ثلاثية مماثلة للهاتف الآخر، مع كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وعدسة بزاوية عريضة 8 ميغابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل.

وسيبدأ بيع Motorola Edge 20 مقابل نحو 404 دولارات، اعتبارًا من 24 أغسطس في الهند، بينما ستتوافر Edge 20 Fusion للشراء، اعتبارًا من 27 أغسطس.

بينما يصل Edge 20 Fusion في خيارين للذاكرة. الأول مع 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية مقابل حوالي 290 دولارًا أمريكيًا.

أما الخيار الثاني فسيأتي مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية مقابل حوالي 310 دولارات.