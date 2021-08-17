الكشف عن معلومات وميزات تقنية جديدة لسلسلة Galaxy S22

مرت أيام قليلة فقط منذ حدث Galaxy Unpacked، حيث قدم العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ عائلة جديدة من الأجهزة الرائدة، هي Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3.

ومع اقتراب الإعلان عن الجيل التالي من عائلة Galaxy S نشرت صفحتا ”فرونت ترون“ (FrontTron) و ”اي سي يونيفرس“ (Ice Universe) على ”تويتر“ تسريبا جديدا يكشف عن بعض المواصفات الرئيسية للسلسلة القادمة Galaxy S22، والتي من المتوقع أن تصل إلى السوق في أوائل عام 2022.

وبحسب أحدث تقرير من gsmarena حول مواصفات طرازات S22 الثلاثة يُقال إن التصميم العام للتشكيلة سيتوفر في ثلاثة إصدارات، وسيتم استكمال الطراز القياسي بإصدار أكثر تجهيزا من S22 + وS22 Ultra؛ وسيحمل تطورا طفيفا بالمقارنة بأجهزة Galaxy S21 الحالية.

وبالنسبة للمواصفات، سيأتي الهاتف الرئيسي في سلسلة Galaxy S22 بشاشة LTPS بقياس 6.06 بوصة.

ويستخدم + Galaxy S22 نفس تقنية الشاشة، وسيكون قطره 6.55 بوصة، فيما يقدم هاتف Galaxy S22 Ultra الأفضل تجهيزا شاشة LTPO بقياس 6.81 بوصة.

ويوضح التقرير أن جميع هواتف سلسلة Galaxy S22 ستتمتع بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، رغم أن طراز Ultra سيكون الوحيد الذي سيتميز بدقة + QHD وشاشة LTPO ، ما يسمح بتغيير معدل التحديث الديناميكي وبالتالي تحسين عمر البطارية.

من حيث سعة البطارية، ستكون سعة البطارية في هاتفي S22 و + S22 أصغر مقارنة مع سابقاتها، عند 3800 ملي أمبير و4000 مللي أمبير في الساعة، بينما سيحتفظ S22 Ultra بنفس سعة البطارية التي كان عليها هذا العام (حجم 5000 مللي أمبير في الساعة).

وتعمل سلسلة Galaxy S22 بمعالجات Snapdragon 898 وExynos 2200 الجديدة، والتي ستكون أكثر قوة وكفاءة في استخدام الطاقة، لذلك سيكون استهلاك البطارية أقل.

ومع ذلك، يُعتقد أن الهواتف المزودة بمعالج Snapdragon 898 ستباع في دول أكثر مما كانت عليه في الماضي، لأن سامسونغ لديها مخزون محدود من معالجها Exynos 2200.

وتدعي التكهنات المتداولة على الإنترنت أيضا أن Galaxy S22 لن يحصل على كاميرا سيلفي أسفل الشاشة، كما تأتي الكاميرا الخلفية بوحدة مكونة من مستشعر رئيسي 50 ميجا بكسل ومستشعر 12 ميجا بكسل فائق الاتساع ومستشعر 12 ميجا بكسل بعدسة مقربة مع تقريب بصري 3x.

في هذا السياق، سيحصل Galaxy S22 Ultra على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميغا بكسل وزوج من العدسات المقربة 12 ميغابكسل وكاميرا بزاوية عريضة للغاية تبلغ 12 ميغابكسل.