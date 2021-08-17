"سامسونغ" تكشف عن موعد إطلاق وأسعار هواتفها القابلة للطي

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة، سامسونغ، عن موعد إطلاق هواتفها القابلة للطي ”Galaxy Z Fold 3“ و“Galaxy Z Flip 3″، وسيتم الطلب المسبق لكلا الجهازين اعتبارا من 24 أغسطس/آب، بينما ستبدأ المبيعات الرسمية في 10 سبتمبر/أيلول 2021.

وكانت سامسونغ قد أعلنت عن الجيل الثالث المرتقب من الهواتف الذكية القابلة للطي خلال حدث ”Galaxy Unpacked 2021“ الأسبوع الماضي.

”Galaxy Z Fold 3“

يأتي جهاز ”Galaxy Z Fold3 5G“ بشاشتين، شاشة داخلية قابلة للطي وأخرى ثانوية خارجية، حيث تأتي الرئيسية ”Infinity Flex Display“ بقياس 7.6 بوصة بدقة 2208 × 1768 بكسل مع معدل تحديث تكيفي 120 هرتز، والشاشة الثانية 6.2 بوصة ”HD + Dynamic AMOLED“، تدعم العمل مع ”S Pen“.

وفي الوقت نفسه، يحتفظ ”Galaxy Z Flip3“ بتصميمه الصدفي، مع شكل أنيق ومضغوط، ويتم تشغيل كلا الهاتفين بواسطة معالج ”Snapdragon 888 SoC“ من كوالكوم ويتميزان بمواصفات وميزات عالية.

ويعمل الهاتف الجديد من سامسونغ ببطارية بسعة 4400 مللي أمبير، ويحتوي على كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا زاوية عريضة بدقة 12 ميغابكسل وأخرى بنفس الدقة. كما توجد كاميرا سيلفي بدقة 10 ميغابيكسل. ويزن الهاتف 271 غراما.

ويتمتع هاتف ”Galaxy Z Fold 3“ بذاكرة عشوائية سعة 12 غيغابايت وتخزين 256 غيغابايت / 512 غيغابايت.

”Samsung Galaxy Z Flip 3“

يأتي ”Samsung Galaxy Z Flip 3“ بشاشة ”FHD + Dynamic AMOLED“ بقياس 6.7 بوصة بدقة 425 نقطة في البوصة. ويأتي هذا الهاتف بنظام ”Android 11، Samsung One UI 3.1“.

ويعمل الهاتف بمعالج ”Snapdragon 888″، ويحتوي على كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميغابكسل، وتوجد أيضا كاميرا سيلفي بدقة 10 ميغابكسل، وبطارية بسعة 3300 مللي أمبير.

وستطلق سامسونغ كلا من ”Galaxy Z Fold3″ و“Z Flip3“ في طرازين للتخزين كالآتي: ”Galaxy Fold3 5G“ طراز ”12 + 256“ غيغابايت بسعر 2022 دولارا، وطراز ”12 + 512“ غيغابايت بسعر 2130 دولارا، أما هاتف ”Galaxy Flip 3 5G“ طراز ”8 + 128“ غيغابايت فبسعر 1146 دولارا، وطراز ”8 + 256“ غيغابايت 1200 دولار.

بدوره، قال اديتيا بابار، مدير ورئيس قسم تسويق الأجهزة المحمولة في سامسونغ إنديا: ”على مدار العام الماضي، نما اعتمادنا على التقنية أكثر من أي وقت مضى. والآن، بينما نعيد تشكيل حياتنا، من المهم أن نعيد تشكيل التكنولوجيا التي نستخدمها يوميا“.

وأضاف: ”تأتي الأجهزة القابلة للطي، مع العديد من الابتكارات، مثل الكاميرا تحت الشاشة، وقلم ”S Pen“، ومقاومة الماء، كما أنها مزيج مثالي من أحدث التقنيات والأناقة التي لا مثيل لها ”.